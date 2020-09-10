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عمر شويل - جدة تمويل شخصي سريع في دقائق يصل الي 5000 ريال سعودي من منصة سلفة الإلكترونية؛ حيث أن منصة سلفة الإلكترونية تقدم تمويل شخصي من أهم التمويلات الشخصية في المملكة العربية السعودية بشروط ميسرة وسهلة تتوافر مع ظروف جميع الفئات في المملكة، ويتميز التمويل الشخصي المقدم من منصة سلفة بسهولة الموافقة وإتمام الإجراءات في خلال دقائق وبكل سهولة ويسر خاصةً في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد بعد انتشار وتفسي فيرس كوفيد 19، لذا تسعي منصة سلفة لمساعدة الكثير من المواطنين السعوديين، حيث أثرت تلك الأزمة علي الاقتصاد الدولي بسبب تعطل المصالح الحكومية خلال فترة الحظر مما أثر علي تعطل فئة كبيرة عن أعمالهم، فقد يحتاج الكثير من المواطنين الي التمويل الشخصي الذي تقدمه منصة سلفة لدفع المصاريف والالتزامات المنزلية البسيطة، وسوف نوضح لكم من خلال موقعنا ” موقع ثقفني الإخباري ” كيفية الحصول علي تمويل شخصي سريع يصل الي 5 الآلاف ريال سعودي خلال دقائق فقط والشروط التي قامت بتحديدها منصة سلفة للحصول علي التمويل.

مميزات التمويل الشخصي المقدم من منصة سلفة الإلكترونية

منصة سلفة الإلكترونية من أهم المنصات في المملكة العربية السعودية التي توفر تمويلات الشخصية التي تلبي احتياجات المواطنين في الظروف العصيبة التي يمرون بها، حيث يقدم تمويل شخصي يبدأ من 1000 ريال سعودي كحد أدني و 5000 ريال سعودي كحد أقصي، وتتميز هذا التمويل الشخصي بـ:

أنه تمويل شخصي متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

يتم الإيداع فورياً في خلال دقائق من التقديم.

فترة سداد مريحة ومرنة ووجود أكثر من فترة سداد.

وجود هامش بسيط للربح.

يتم التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب.

شروط التقديم للحصول علي التمويل الشخصي

حددت منصة سلفة الإلكترونية عدة شروط قبل طلب التمويل الشخصي لابد من توافرها لدي المتقدم حتي تتم الموافقة فورياً خلال بضع دقائق، والشروط هي:

ألا يقل عمر المتقدم للحصول علي التمويل عن 18 سنة. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. ألا يقل الراتب الشهري للمتقدم عن 3000 ريال سعودي كحد أدني. أن يكون المتقدم مقيم بالمملكة العربية السعودية بشكل دائم. ألا تقل مدة الخدمة الوظيفية عن 6 شهور.

خطوات التقديم للحصول علي التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية

الدخول علي الموقع الرسمي لمنصة سلفة الإلكترونية. تسجيل الدخول، أو عمل حساب جديد إذ لم يكن لديك حساب. اضغط علي تقديم طلب تمويل شخصي. كتابات كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح. ادخل رقم الهوية الوطنية والبريد الإلكتروني. اختر قيمة المبلغ التمويلي المرغوب في الحصول عليه. انقر علي الموافقة علي الأحكام والشروط. انتظر لبضع دقائق حتي يتم مراجعة طلبك، ثم يتم إيداع المبلغ علي حساب العميل في حالة الموافقة.

البنوك المعتمدة لمنصة سلفة الإلكترونية