نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم الوطني السعودي 2020 شعار العيد الوطني 90 وموعد الاحتفال به مع الشعار دام عزك ياوطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحتفي المملكة بمناسبة اليوم الوطني السعودي 2020 هذا العام بالعيد رقم 90 لمرور تسعون عاماً علي تأسيس المملكة العربية السعودية وتوحيدها، وينتظر جميع أبناء الوطن في كل عام الشعار الذي سيتم إطلاقه بخصوص هذه المناسبة، ومؤخرًا أطلق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم اليوم الوطني تركي بن عبد المحسن آل الشيخ الشعار الخاص باليوم الوطني ألـ 90 للمملكة وهو ما يعتبر امتداد لاحتفال العام الماضي، وسيكون اليوم الوطني ١٤٤٢ لهذا العام مختلفاً عن ما مضي.

العيد الوطني 90 لتوحيد المملكة

قام الملك عبد العزيز بإصدار مرسوم ملكي برقم 2716، وهذا بتاريخ يوم 17 جمادي الأولي عام 1351 هجرياً، وكان خلاله يأمر بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، وكان هذا بداية من يوم الخميس الموافق 17 من جمادي الأولي 1351 هجرياً، والذي يوافق 23 سبتمبر لعام 1932 ميلادياً.

خلال ذكر اليوم الوطني 2020 الذي تحتفل به كافة أرجاء المملكة، نذكركم أنه قام الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود باستعادة الرياض مرة أخري وعاد بأسرته إليها، واستمر كفاحه من أجل توحيد المملكة لمدة 30 عاماً، دام عزك ياوطن كان شعاره، كان أهم المناطق التي قام بتوحيدها هي:-

جنوب نجد وسدير والوشم سنة 1320هـ / 1902م.

القصيم سنة 1322هـ/1904م.

الأحساء سنة 1331هـ/ 1913م.

عسير سنة 1338هـ / 1919م. حائل سنة 1340هـ/ 1921م.

تمكّن عبد العزيز من ضم منطقة الحجاز بين عامي 1343 هـ و1344 هـ الموافقة لسنة 1925م.

في عام 1349 هـ / 1930م أكتمل توحيد منطقة جازان.

صدر أمر ملكي للإعلان عن توحيد البلاد وتسميتها باسم المملكة العربية السعودية اعتباراً من الخميس 21 جمادى الأولى عام 1351 ه، الموافق 23 سبتمبر 1932م (الأول من الميزان).

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اليوم الوطني السعودي 2020

يعتبر من أهم الأعياد لدي المملكة واحتفالاها بمثل هذا اليوم تحت شعار دام عزك ياوطن، والذي يظهر لنا تصميمه كما أطلقه تركي آل الشيخ، وهو ما يظهر لنا بالصورة القادمة.

يجمع هذا الشعار الملك عبد العزيز، مع الملك الحالي سلمان مع ولي العهد محمد بن سلمان آل سعود.

كما تحتفل الامارات بالاتحاد مع السعودية في اليوم الوطني 90 للمملكة وقامت بتجهيز شعار يظهر لنا كالآتي بالصورة.

تجدر الإشارة إلى أنّ استلهام شعار اليوم الوطني (همة حتى القمة) جاء من مقولة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود “همة السعوديين مثل جبل طويق”.