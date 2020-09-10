نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على حقيقة عودة الرحلات الجوية بعد اليوم الوطني للمملكة في المقال التالي
ونشرت الجوازات- عبر حسابها على تويتر- ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أنه «في حال صدور قرارات أو تعليمات بهذا الخصوص، سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية في حينه».
ووجه أحد المواطنين استفسارًا حول مدى صحة منشور يتم تداوله عبر مواقع التواصل مفاده أنه سيتم فتح جميع المنافذ البرية والمطارات الدولية؛ لاستقبال الوافدين والسياح، ابتداء من بعد اليوم الوطني للمملكة.
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