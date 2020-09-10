‏⁧‫الصحة‬⁩: تسجيل 708 إصابة جديدة بفيروس ⁧‫كورونا‬⁩ و 1032 حالة تعافي و 24 حالة وفاة

بلادي – الرياض : أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس ، عن تسجيل 708 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” ، و تسجيل 24 حالة وفاة جديدة ، ليصل إجمالي الوفيات إلى 4189 حالة .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 323720 حالة حتى الآن .

كما تم تسجيل 1032 حالة تعافي جديدة ، ليصل مجموع المتعافين إلى 299998 حالة.