الجمعية الجغرافية السعودية توقع شراكة مع ديوانية ال حسين التاريخية

بلادي نيوزي – الرياض ، تصوير – سلمان الصقعوب

برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز أقيمت مساء الأربعاء 21 محرم 1442هـ بالرياض بديوانية آل حسين التاريخية بمدينة الرياض،فعالية توقيع اتفاقية مذكرة تفاهم بين الجمعية الجغرافية السعودية بحضور الدكتور علي عبدالله الدوسري رئيس الجمعية و ديوانية آل حسين التاريخية بحضور المشرف العام على الديوانية أ. عبدالعزيز بن سليمان الحسين. وتهدف الاتفاقية إلى تكامل الأعمال وتعزيز العمل المجتمعي الداعم لأعمال التراث والثقافة والعلم والمعرفة في ظل رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

واستهل اللقاء بكلمة ترحيبية من سعادة أ. عبدالعزيز بن سليمان الحسين قدم فيه نبذة موجزه عن الديوانية وتأسيسها كمنبر للثقافة والتراث والعلم وكذلك حديثه عن منفوحة التاريخية بأنها من أقدم بلدات الجزيرة العربية، وعن وادي حنيفة وتاريخه منذ قيام الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة حيث أشار إلى أن منفوحة لها تاريخ كبير وهي جزء من العاصمة، وأتبع حديثه بالأنشطة التي تقوم بها ديوانية آل حسين ضمن المسؤولية المجتمعية ومبادراتها في خدمة الوطن والمجتمع حيث بلغت 1000 مبادرة متنوعة ، ومشاركتها في المناسبات الوطنية والأحداث المجتمعية توعوياً وإرشادياً وثقافياً.

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عقب ذلك قدم سعادة الدكتور علي عبدالله الدوسري رئيس الجمعية الجغرافية السعودية في حديثه نبذه عن الجمعية وأنها منذ تأسسيها عام 1391هـ بقسم الجغرافيا في جامعة الملك سعود، والجمعية تنشط في النشر العلمي وإصدار الأبحاث والدراسات والكتب، وتنظيم الفعاليات العلمية والثقافية والتوعوية المتنوعة والزيارات الميدانية والرحلات محلياً ودولياً وعقد الشراكات والتعاون المثمر داخل المملكة وخارجها في مجال علم الجغرافيا. وأوضح بأن هذه الجهود توجت بتحقيق الجمعية الجغرافية السعودية جائزة الأداء المتميز لمعالي رئيس جامعة الملك سعود كأفضل جمعية إنسانية لعام 1440هـ.

وانتهى اللقاء بتوقيع الاتفاقية وأخذ الصور التذكارية وتكريم عدد من أعضاء الديوانية والجمعية بهذه المناسبة.