نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف أمانة جَدَّة للرجال شروط التسجيل والتقديم في 165 وظيفة شاغرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة الحصول على وظيفة من وظائف أمانة جَدَّة بالمملكة، وعرض شروط التسجيل والتقديم، الوظائف المطروحة للرجال فقط بعدد 165 وظيفة في أمانة جَدَّة في ظل الظروف العصيبة بسبب جائحة كورونا.

مع تدهور الأوضاع الاقتصادية بسبب جائحة كورونا، التي كانت سببا في خسائر مادية كبيرة بسبب أوقات الحجر المنزلي خلال الفترة الماضية وقد تحمّل الكثير عناء ترك الوظيفة وتأثرت المملكة العربية السُّعُودية بل والعالم اجمع بهذا الوباء، ولذلك قامت الأمانة العامة بجدة طرح عدد من الوظائف الشاغرة.

شروط التقدم في وظائف أمانة جَدَّة بالمملكة

الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني للأمانة العامة في جَدَّة قد أعلنت وظائف شاغرة بعدد 165 وظيفة للرجال فقط في النص الإعلاني بموقع الأمانة بشروط وكانت على النحو التالي:

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المؤهل الدراسي لمتقدم الوظيفة

الحاصلين على شهادة البكالوريوس

وأيضًا الحاصلين على شهادة الماجستير

الحاصلين على شهادة الدبلوم

وشهادة الثانوية العامة

العمل بنظام التعاقد مع إحدى الشركات المعتمدة والمتعاقدة مع الأمانة العامة ضمن العديد من التخصصات المطلوبة التي يتم شرحها على النحو التالي.

التخصصات المطلوبة ضمن إعلان وظائف أمانة جَدَّة

مطلوب شغل وظيفة مشغل برامج (مطلوب بها وظيفتين)

مطلوب شغل وظيفة خبير بيئي (مطلوب عدد وظيفتين فقط لهذا التخصص)

مطلوب شغل وظيفة واحدة لمدير عمليات النظافة

مطلوب شغل وظيفة مراقب نظافة (مطلوب عدد الـ 120 وظيفة)

مطلوب شغل وظيفة مشرف آليات ومعسكرات ومحطات انتقالية (مطلوب عدد الـ 6 وظائف)

مطلوب شغل وظيفة واحدة لمشرف الرقابة الآلية ونظم جغرافية

مطلوب شغل وظيفة واحدة لمدير مشروع

مطلوب شغل وظيفة مشرف ميداني على النظافة (مطلوب عدد الـ 20 وظيفة)

مطلوب شغل وظيفة واحدة لمهندس مدني

مطلوب شغل وظيفة محلل إحصائي (مطلوب عدد وظيفتين فقط)

مطلوب شغل وظيفة مشرف ميداني على المرادم (مطلوب عدد الـ 8 وظائف)

مطلوب شغل وظيفة واحد لمدير عمليات المرادم

التقدم على وظيفة بأمنة جَدَّة بالمملكة

طريقة التقديم والحصول على الوظيفة قد نوهت إليها الأمانة بالمملكة على ان تكون عبر براط الموقع الإلكتروني بوابة نظام التوظيف ـ أمانة محافظة جَدَّة الإلكترونية،

التقديم متاح من تاريخ ـ 20 من محرم 1442هـ ـ موافق يوم 8 من سبتمبر 2020 ميلادي، ويستمر إلى يوم الـ 22 من محرم 1442هـ الموافق 10 من سبتمبر الراهن 2020م.