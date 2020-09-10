نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل مبلغ منصة سلفة لمواطني المملكة من القطاع الحكومي والخاص والصرف بعد التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض مالي من منصة سلفة يبحث يومياً العديد عنه من المواطنين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، حيث يبحث العديد عن خطوات التسجيل في موقع سلفة sulfah الإلكتروني الذي من خلاله يستطيع أي مواطن سعودي الحصول علي قرض فوري سريع فور التسجيل بالموقع، منصة سلفة الإلكترونية تتولي صرف مبالغ نقدية سريعة دون الحاجة إلى تقديم أوراق وإجراءات طويلة، تمويل منصة سلفة الإلكترونية معتمد صرفها من صندوق النقد العربي السعودي الذي يقوم باعتماد المبالغ وصرفها كأحد برامج الدعم للمواطن السعودي، ومن أسباب سعي الكثير من المواطنين داخل المملكة في الحصول علي مبلغ سلفة هو أن صرف المبلغ عليه موافقة خاصة بأحكام الشريعة الإسلامية داخل المملكة، وسوف نوضح لكم رابط سلفة الإلكتروني للتقديم للحصول علي قرض صغير سريعاً.

مميزات الحصول علي مبلغ مالي من منصة سلفة الإلكترونية

القرض من منصة سلفة متوافق الصرف مع أحكام الشريعة.

يتم التمويل خلال دقائق من تسجيل رغبة الصرف علي موقع سلفة.

يتم التمويل لكل فرد حامل الجنسية السعودية مقيم داخل المملكة.

يتم تحويل المبلغ المالي المطلوب دون الحاجة إلى تحويل الراتب الخاص بكل مستفيد.

يتم تمويل مبلغ مالي يبدأ من 1000 ريال فقط حتي 5000 ريال سعودي فقط لا غير.

يتم الإيداع لجميع المواطنين السعوديين سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص.

رابط التقديم الإلكتروني للحصول علي قرض شخصي سريع من سلفة sulfah

يستطيع أي شخص سعودي الجنسية التقديم للحصول علي مبلغ نقدي سريع من منصة سلفة في حدود المبالغ المحددة من خلال الدخول علي الرابط التالي: منصة سلفة، حيث أن بعد الدخول علي الموقع السابق يقوم كل شخص بتسجيل جميع البيانات المطلوبة للتسجيل بدقة وعناية، حيث يبدأ التسجيل بالاسم الشخص للمواطن ورقم الجوال الخاص به، ثم تسجيل البريد الإلكتروني الذي سوف يتم التواصل من خلاله أيضاً، ثم تسجيل رقم الهوية الوطنية الخاصة بالراغب في التسجيل، ثم الضغط علي طلب التمويل وانتظار رد سريع من منصة سلفة يفيد بالنجاح في التسجيل وإيداع المبلغ المطلوب من خلال الحساب البنكي الخاص بكل شخص، مع إشعار الشخص برسالة نصية بقيمة المبلغ الذي تم إيداعه أيضاً.

رقم منصة سلفة للتواصل مع خدمة العملاء

قد أعدت منصة سلفة الإلكترونية رقم هاتفي وهو 920000327 من أجل دعم جميع المواطنين الذين يرغبون بالاستعلام عن أي خطوة من خطوات التسجيل التي قد تواجه البعض وقت التسجيل، علماً بأن الرد يأتي يتم من فريق عمل من خدمة العملاء خلال أوقات العمل الرسمية فقط، ويتم الإجابة علي جميع الأسئلة التي يهتم بها المواطنين.

وقد نوهت منصة سلفة من قبل أن المبلغ المالي الذي يطلبه كل شخص يتم إيداعه في الحساب البنكي الذي يقوم كل فرد بتسجيله من خلال نموذج البيانات المدرج بالموقع، لذلك يجب التأكد جيداً من صحة البيانات المسجلة علي الموقع حتي يتم الصرف دون رفض.