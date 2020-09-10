نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدفعة 34 حساب المواطن دفعة سبتمبر 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم ايداع اليوم الموافق ال10 من شهر سبتمبر 2020/1442 الموافق الخميس في برنامج حساب المواطن أكثر من 1.9 مليار ريال مخصص دعم المواطنين في المملكة العربية السعودية في شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة مستحقاتهم، قد وصل عدد المستفيدين المستوفين لمعايير وشروط الاستحقاق المطلوبة في الدفعة الرابعة والثلاثين 10.7 مليون مستفيد وتسعى جهود المملكة العربية السعودية لزيادة الدعم لكل المواطنين الذين لهم أحقية الزيادة ومحدودي الدخل.

وقد أوضح سلطان القحطاني المتحدث الرسمي باسم حساب المواطن أن 78% من المستفيدين والمستحقين قد تحصلوا على الدعم اللازم في هذه الدفعة، وأي أن بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1042 ريال سعودي ، وقد بلغ أعداد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة و نسبته 94% بينما بلغ عدد التابعين لتلك الأسر أكثر من 8.4 مليون مستحق، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 132 ألف مستفيد، مشكلين 6% من إجمالي المستحقين.

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وفي تصريحات القحطاني المتحدث باسم برنامج حساب المواطن أوضح أن نسبة أرباب الأسر قد بلغت 92% و ربَّات الأسر قد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات أسرهن 34% وعدد الذكور المستقلون عن أسرتهم 66%، موضحاً أن 86% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل.

نتائج الدفعة 34 حساب المواطن

قامت المملكة العربية السعودية بالإعلان عن نتائج برنامج حساب المواطن السعودي، بصورة صريحة عن بدء صرف الدعم المستحق لمستحقي الدفعة الـ 34 سبتمبر لعام 1442، للمستفيدين الذين استوفوا شروط الاستحقاق وانطبقت المعايير الرسمية عليهم وعلى أسرهم، وقد أعلن البرنامج عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن إيداع مبالغ تلك الدفعة حسابات المستفيدين البنكية، وطالبت من شملهم أمر الصرف، بضرورة مراجعة حساباتهم للتأكد من صرفها، مشددًا على ضرورة تحديث البيانات لمن لم ينتهي من هذا الأمر من قبل، منعًا لوقف صرف دفعات وتعذر السحب.

رابط الاستعلام عن الدفعة 34 حساب المواطن

من شروط الاستيفاء لاستحقاق الدفعة 34 عدم تواجد المستفيد في أي من السجون أو دور الإيواء الحكومية التابعة للمملكة، وتوافق صحة البيانات الموضحة مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا والمستحقين جميعا بعد إيداع الدفعة الـ 34 لشهر سبتمبر عام 1442 للاستعلام عن الدفعة 34 الدخول عبر رابط حساب المواطن الموضح هنا.