جمعية المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم،  فرع الأحساء يحقق المركز الأول

دوت الخليج – منار علي – الأحساء Advertisements حصل فرع الأحساء جائزة التميز (إنجاز) على مستوى فروع جمعية المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم وعلومه ( فرع الرياض – فرع الخرج – فرع المدينة المنورة – فرع الدوادمي – فرع الدمام الخبر ). وأوضح رئيس الهيئة الإشرافية للجمعية

د / خالد بن حاسم البريكان أن هذه النجاحات المتتالية للفرع تأتي بفضل الله ثم بجهود أعضاء الهيئة الإشرافية و العاملين بالجمعية بالقسم الرجالي والنسائي تحت متابعة وإشراف من قبل الإدارة العامة بالرياض واهتمامها بعمل المسابقات التنافسية بين الفروع حيث إن الجمعية منذ تأسيسها وهي تتخذ هدف استراتيجي في التطوير

وأفاد المدير التنفيذي الأستاذ / عارف بن عبدالعزيز الحمام أن جمعية المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم وعلومه فرع الأحساء مستمرة في عملها وعطائها, مشيرًا إلى أن الفرع ما زال مواصلاً لبرامجه التعليمية والتحفظية للقرآن الكريم والعلوم الشرعية ،من خلال الحلقات القرآنية الرجالية والنسائية والدور النسائية والمدارس الشرعية الرجالية والنسائية ومعاهد إعداد المعلمات والبرامج والمبادرات النوعية المقدمة للمجتمع.

وأشار نائب المدير التنفيذي الأستاذ محمد بن ناصر أن تحقيق المركز الأول للمسابقة أتى نظير الجهود المبذولة من إدارة القسم الرجالي والنسائي والتي ساهمت وبفاعلية في قطف ثمار الجائزة ونسأل الله التوفيق والنجاح.

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