نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط وخطوات زواج السعودي من أجنبية غير مقيمة بالمملكة وطريقة توثيق عقد الزواج إلكترونياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط زواج المواطن السعودي من أجنبية غير مقيمة بالمملكة العربية السعودية، هي أحد أهم الموضوعات الأكثر بحثاً بين كثير من المواطنين في المملكة، حيث يرغب الكثير من الرجال الذين يحملون الجنسية السعودية في الزواج من مقيمات بالمملكة ولا يحملون الجنسية السعودية، ولكن يتم تنظيم الزواج من أجنبيات داخل المملكة وفق شروط خاصة داخل المملكة العربية السعودية حتي يتم الزواج ويستطيع المواطن تسجيل عقد الزواج رسمياً من الجهات المنوطة داخل المملكة العربية السعودية، وسوف نوضح لكم متطلبات وشروط زواج السعودي من أجنبية غير مقيمة داخل المملكة العربية السعودية.

شروط خاصة لزواج الرجل السعودي من أجنبية غير مقيمة بالسعودية

زواج السعودي من الأجنبية الغير مقيمة داخل أراضي المملكة، يتم وفق توافر بعض الشروط التي يجب توافرها في المواطن السعودي، ومن هذه الخطوات:

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المواطن السعودي الذي لديه رغبة في الزواج من أجنبية ليس لها جنسية سعودي، يجب أن لا يقل عمره عن 30 عام ولا يتعدى سنه المواطن السعودي عن 70 عام.

يتم استثناء شرط العمر في حالة إذا كان المواطن السعودي له زوجة متوفية أو زوجة مطلقة، أو لديها عاهة مثبتة من خلال أحد التقارير الطبية بأحد المستشفيات الطبية أو المركز الطبية المتنوعة بالمملكة.

عند توافر أي صلة قرابة من أي نوع بين المواطن السعودي والأجنبية، يجب تقديم إثبات صلة القرابة موثق من خلال المحكمة العامة بالمملكة.

لا يسمح بزواج المواطن السعودي من أجنبية غير مقيمة بالمملكة وهو متزوج من سعودية، إلا في وجود بعض الحالات وهي إصابة الزوجة السعودية بعاهة مستديمة تعوق حياتها الطبيعية، أو إصابتها بالعقم وعدم قدرتها علي الإنجاب، أو لأسباب مرضية مزمنة أخري يغلب عليها الصعوبة في التعايش بصورة طبيعية.

جنائياً يجب علي الأجنبية غير المقيمة بالمملكة أن تكون صحيفتها الجنائية خالية من أي قضايا.

في حالة إذا كانت هذه الأجنبية من أحد الدول التابعة لدول الخليج العربي، يجب عليها إحضار موافقة من الدولة التابعة لها بالموافقة علي الزواج من أجنبي سعودي.

يجب تقديم مستند رسمي في حالة إذا كانت الأجنبية مطلقة أو إذا كان المواطن السعودي مطلق، أو إذا كان الرجل أرمل أو الزوجة أرملة.

خطوات زواج السعودي من الأجنبية غير المقيمة بالمملكة العربية السعودية وتوثيق العقد إلكترونياً

يحب علي المواطن السعودي أن يكون متأكداً من توافر شروط الزواج من أجنبية، ثم يقوم بتقديم طلب إلى الإمارة التابع لها من خلال البريد السعودي أو من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بكل إمارة علي حده، حتي يتم الموافقة علي زواج السعودي من غير سعودية.

ثم تقوم كل إمارة بالتأكد من المستندات المقدمة والتأكد من صحتها عبر السفارات المختلفة للأجنبية التي سيتزوجها المواطن السعودي، وبعد التأكد من الأوراق المقدمة يتم توثيق عقد الزواج إلكترونياً من خلال بوابة الإمارة الإلكترونية التالية: زواج.

شروط زواج السعودي من مقيمة علي أراض المملكة العربية السعودية

حتي يتمكن أي مواطن سعودي الزواج من أي مقيمة علي أرض المملكة، يجب توافر شهادة ميلاد من الأحوال المدنية بالمملكة العربية السعودية، كما يجب أن تكون الإقامة الخاصة بالمقيمة سارية الصلاحية، وأن يكون المواطن بعيد عن فئة العسكريين وفئة الوزراء.