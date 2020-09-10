نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المؤسسة العامة للتقاعد وشرح الخطوات بالتفصيل والرابط لتغيير حالة مستفيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد عمليات البحث المتحركة حول المؤسسة العامة للتقاعد مع اقتراب موعد الصرف المعاش، فقد أعلنت الهيئة في وقت سابق لها عن آلية تغيير حالة المستفيد للمستفيدين من الخدمات الإلكترونية والقائمين على الصرف، حيث يلجأ الناس إلى الخدمات الإلكترونية لتسهيل وتوفير الوقت والجهد، حيث تتيح هذه الخدمة الإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على حالة المستفيد أو القائم بالصرف مع التحقق من صحة الإبلاغ عن طريق الرابط الإلكتروني للمؤسسة العامة للتقاعد مع وزارتي الصحة والعدل، وقالت مؤسسة التقاعد أن هذه الخدمة تسهم كذلك في الحفاظ على حقوق المستفيدين من ورثته وذلك لضمان استمرار صرف الاستحقاق الشهري.

خطوات ومتطلبات الخدمة:

نعرض لكل متابعينا من خلال موقعنا ثقفني خطوات تغيير آلية حالة المستفيد حيث أوضح الهيئة أنه يمكن الاستفادة من خلال اتباع بعض الخطوات وهي:

الدخول لموقع المؤسسة العامة للتقاعد

اضغط على زر تسجيل الدخول

اختر تسجيل الدخول للأفراد

قم بإدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور وانقر على زر دخول

اختيار الطلبات من القائمة في يمين الشاشة

إحصائية المؤسسة العامة للتقاعد :

أصدر المؤسسة العامة للتقاعد من خلال صفحتها عبر موقع “تويتر” الإحصائيات الأخيرة التي يتم إصدارها بشكل شهري وذلك بهدف قياس تطور الخدمات الإلكترونية والعناية بالعملاء طوال شهر أغسطس 2020، وفي بيان تم إصداره في وقت سابق أنها نفذت أكثر من 21 ألف معاملة إلكترونية أكثر من نصف مليون زائر، وأوضحت المؤسسة أن هذا العدد المتنامي لزوار بوابة الخدمات الإلكترونية يعكس التحول الرقمي الذي تشهده المؤسسة ونجاحها في تحويل تعاملات العملاء إلى تعاملات إلكترونية بالكامل تيسيراً عليهم وتحقيقاً لاستراتيجية “التقاعد” 2022 التي تهدف إلى تقديم خدمات مميزة للمتقاعدين والمشتركين والمستفيدين.

ومن الجدير بالذكر أن وصل عدد المسجلين الجدد خلال الشهر الماضي من خلال بوابة المؤسسة العامة للتقاعد تجاوز 9 آلاف مستخدم، مع العلم أنه خلال هذا الشهر “أغسطس” وصل عدد تعاريف المعاش المصدرة إلكترونياً أكثر من 86 ألف تعريف، بالإضافة إلى عدد مرات تحميل تطبيق “التقاعد” للأجهزة الذكية وصل عددهم أكثر من 8 آلاف تحميل، وفي سياق العناية بالعملاء استقبلت المؤسسة في المدة ذاتها أكثر من 34 ألف اتصال وردت لمركز الاتصال إضافة إلى ما يرد من رسائل وطلبات واستفسارات مستمرة عبر حسابها للعناية بالعملاء في تويتر، مما يذكر أن المؤسسة قامت بصرف المعاشات التقاعدية لشهر أغسطس بمجموع يتجاوز 6.6 مليارات ريال لأكثر من 1.2 مليون متقاعد ومستفيد.