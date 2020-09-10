إلى كل معلم ومعلمة …. الكاتبة الصحفية / سلوى البلادي

إلى كل معلم ومعلمة ومربي ومربية، لقد بدأنا في العام الدراسي الجديد فلا تبتأس وقل الحمد لله على الدوام، وقل الحمد لله الذي سخرني لهذه الرسالة السامية التي هي من أشرف الرسالات في هذه الدنيا الفانية.

لا تكترث لمن يقول التعليم عمل شاق ومجهد وقديم، ولكن أيقن أن بقدر اخلاصك لله في عملك وتعليمك فأن قدرك عند الله عظيم يدفع الناس أبناءهم إليك لتعلمهم وتربيهم وترتقي بهم إلى المعالي علما و إيمانا و فكرا وقيما و وجدانا فهل عرفت الأن قيمتك.

لا تبدأ عامك بخمول المتذمرين عن أداء واجباتك الوظيفية، والذين ينظرون بين الفينة والأخرى في الساعة، ولكن تأكد دائما وأبدا أن عملك لله تعالى صدقة جارية إلى قيام الساعة.

إبدأ عامك بلهفة المشتاق للقاء بأبنائك الطلاب، و للإطمئنان على أحوالهم بمحبة مطلقة، فهم عطشى لمن يحببهم في العلم لا من ينفرهم منه لمن ييسر لهم عملية التعلم لا من يعسرها عليهم.

فكن أنت على قدر المسؤولية، وتحقيق مستوى طموحاتهم وتطلعاتهم، تعطي من نفسك وتجود، و تدير صفك و تقود.

أعلم تماماً أن طلابك هم رعيتك، و أن الله سائل كل راع عن رعيته حفظها أم ضيعها، أطلق مواهب، وفجر إبداعاتك، وضع في الجيل بصماتك فهذا فخر لك في معاشك ومماتك .

تذكر يأيها المؤتمن على هذا الجيل، بأمثالك نطمئن، و ما عدنا نشعر بالخطر ، سنرحل ويبقى الأثر.