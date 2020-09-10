نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على قرض آهل من بنك التسليف 1442 والمستندات المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنت موطنًا سعوديًّا، وتحتاج إلى تمويلٍ دون رسومٍ أو فوائد، فربّما يُناسبك، قرض آهل من بنك التسليف 1442 الذي تصل قيمته إلى 60 ألف ريال سعودي، وذلك بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا من المواطنين في المملكة العربية السعودية، لاسيما في هذه الفترة التي شهدت رفع قيمة الضريبة على السلع إلى 15% بدلا من 5%، إضافة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، التي تسبب في أزمة مالية لكثير من الأسر السعودية.

ويُقدم بنك التنمية الاجتماعية “التسليف” حلولا تمويلية سهلة السداد للفئات الفقيرة في المملكة، إذ يعد هذا القرض “آهل” من أفضل الحلول التي يمكن أن تلجأ إليها الأسرة، خصوصًا أن فترة السداد تصل إلى 60 شهرًا، وبالتالي إذا تحصلت الأسرة على القرض بقيمة 60 ألف ريال، فإن المطلوب سداده منها كل شهر نحو ألف ريال سعودي، دون حساب أي فوائد أو رسوم.

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خطوات الحصول على قرض آهل من بنك التسليف 1442

وننشر من خلال موقعنا، طريقة الحصول على قرض آهل من بنك التسليف 1442 في السعودية، وذلك من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية، إذ تأتي الخطوات على النحو الآتي:

الدخول إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية على الإنترنت.

الضغط على “التقديم الإلكتروني”.

إدخال البيانات المطلوبة.

إرفاق المستندات المطلوبة.

الضغط على “تسجيل الطلب”.

ويمكنك التعرف على الشروط العامة الجديدة 1442 للحصول على أي قرض من قروض بنك التسليف.

الشروط الجديدة للحصول على تمويل ميسر من بنك التنمية الاجتماعية

وبعد معرفة خطوات التسجيل للحصول على قرض آهل من التسليف في السعودية، فإن هناك عددًا من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدم للحصول على هذا التمويل المُيَسَّر، وهي على النحو الآتي: