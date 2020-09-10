نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مطعم ترويقة المساء و أسعار الوجبات في المطعم والكافية في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مطعم ترويقة المساء في المملكة العربية السعودية يعد من أهم و أفخم المطاعم الذي يقع في مدينة الرياض , فهو مثال الحي للفخامة و الرقي و بمجرد دخول العملاء إلي المطعم سينبهروا بالديكورات الخاصة بالمطعم و يتم استقبال العاملين في المطعم للعملاء بكل ترحابية لتلبية طلباتهم , و يعد هذا المكان الراقي مطعم و كافية في آن واحد حيث يقدم هذا المطعم مجموعة متميزة من الوصفات الشهية و لذيذة بالإضافة إلي المشروبات المتنوعة داخل المطعم. كما يقدم المطعم خدمة إقامة و تنظيم الحفلات و من الساعة الثانية مساءً ظهراً و حتى الساعة الثامنة مساءً.

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مطعم ترويقة المساء و العنوان بالتفصيل

يمكنك الاتصال علي مطعم ترويقة المساء لاستفسار عن الوجبات أو لتوصيل الطلبات إلي المنزل حيث يمكنك الاتصال علي رقم الاستفسار الخاص بالمطعم وهو 058038789 و ذلك في أوقات العمل الرسمية للمطعم من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل طوال أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة و كذلك يمكنك التواصل مع الصفحة المطعم الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر , أما إذا أردت زيارة المطعم بنفسك فيجب أن تتعرف أولاً علي بعض الأنشطة المستثناة من الحظر و لكي تصل إلي المطعم فيمكنك اتباع هذا العنوان بكل سهولة و هو في مدينة الرياض علي الطريق الدائي الغربي الفرعي مخرج رقم 27 بين بيرجر كينج وبرغرايزر السويدي الغربي حيث يمكنك تجربة الوصفات الشهية بنفسك و يمكنك اصطحاب الأهل أو بعض أفراد أسرتك مع ملاحظه انه يجب الالتزام بقواعد الصحة و السلامة التي أصدرتها وازره الداخلية و عدم زيادة عدد الإفراد عن خمس أفراد في المكان مع اتباع التعليمات الصادرة و الالتزام بالمواعيد المحددة للحظر للحد من انتشار فيروس كورونا COVID 19.

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مطعم ترويقة المساء وأهم الوجبات التي يقدمها المطعم

فخار الروبيان و سعرة 65 ريال سعودي.

فخار سمك و سعرة 59 ريال سعودي.

مكس جريل و سعرة 75 ريال سعودي.

هامور ميلاناز ,لحم تندر ليون ,موزة ضاني و سعره 79 ريال سعودي.

فخار بيف و سعره 63 ريال سعودي.

فخار من الدجاج و سعره 49 ريال سعودي.

المنيو الخاص ب مطعم night relaxing menu

تحتوى قائمة المشروبات في كافية ترويقة علي بعض المشروبات التالية:

هوت شوكلت.

ميلك شيك توت.

ميلك شيك فراولة.

موكا مرشميلو.

سبنش لاتيه.

كراميل لاتيه.

كوكتيل ترويقه المساء.

وبهذا قد نكون وصلنا إلي نهاية هذا المقال وقد عرضنا علي حضراتكم اهم المعلومات والتفاصيل الخاصل بمطهم ترويقة المساء حيث انه يعد من أهم و أفخم المطاعم الذي يقع في مدينة الرياض , فهو مثال الحي للفخامة و الرقي كما عرضا علي حضراتكم قوائم الوجبات في المطعم ونرجوا أن يكون المقال قد نال إعجابكم.