طريقة تعبئة نموذج الكفيل بنك التسليف للموافقه علي منح القرض

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عمر شويل - جدة طريقة تعبئة نموذج الكفيل بنك التسليف هذا ما سيتم شرحة بالتفصيل لجميع متابعي موقعنا الكرام حيث أن هذه الطريق لها بعض الخطوات البسيطة التي يجب اتباعها في حالة أن شروط الكفيل تنطبق علي المواطن الذي تم اختياره للكفالة الشخصية من البنك و من المعروف أن بنك التنمية الاجتماعية هو من أهم البنوك الحكومية التي توجد في المملكة العربية السعودية و التي تعمل علي تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي و ذلك عن طريق منح القروض المالية لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية لكن يجب توافر بعض الشروط التي يقوم بوضعها بنك التسليف من أجل الموافقة علي القرض و خاصةً إذا كان الراغب في التقديم علي القرض من موظفي الحكومة.

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تعبئة نموذج الكفيل بنك التسليف نموذج 105



قد قامت إدارة بنك التسليف بعمل نماذج مختلفة كل نموذج يتناسب مع نوع القرض الذي يرغب به المواطنين و قد قامت إدارة البنك بتوفير نموذج 105 و هذا الذي يتم استخدامه للحصول علي قرض الكفالة الشخصية و لمعرفة طريقة تعبئة نموذج الكفيل بنك التسليف عليك باتباع بعض الخطوات البسيطة و هي كالتالي:

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العمل علي تحميل استمارة” 105″ للخاص بالكفالة الشخصية من الموقع الرسمي لبنك التسليف.

كتابة البيانات الشخصية الخاصة بالكفيل مثل الاسم و العنوان و رقم الهوية و رقم بطاقة الأحوال و رقم الجوال و العنوان الوطني و الرمز البريدي.

العمل علي كتابة جميع البيانات للمواطن الذي يرغب في القرض مثل الاسم و رقم الأحوال و رقم الجوال و العنوان الوطني و الرمز البريدي.

تحديد نوع القرض الراغب فيه و قيمة القرض و فترة السداد و قيمة القسط الشهري.

كتابة البيانات الخاصة بمهنة الكفيل و وظيفته وقيمة الراتب الشهري و البدلات من جهه العمل التي ينتمي إليها .

الموافقة علي جميع البيانات و المعلومات التي تم ذكرها في النموذج.

إدخال المعلومات التي تفيد بموافقة جهه العمل علي الكفالة مع توقيع المدير .

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طريقة تعبئة نموذج الكفيل بنك التسليف

حتي يتم تعبئة نموذج الكفيل ببنك التسليف عليك باتباع الخطوات التالية:

ملئ البيانات الخاصة بموافقة الكفيل علي هذه الكفالة من رقم بطاقة الأحوال و رقم سجل الكفيل و العنوان و رقم الجوال و غيرها.

ملئ البيانات الخاصة بوظيفة الكفيل من جهه العمل التابع لها .

توضيح إقرار جهه العمل بالموافقة علي الكفالة.

شروط الحصول علي قرض من بنك التسليف

قد قام بنك التسليف و التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية من وضع بعض الشروط التي يجب توافرها في الكفيل و من ضمن تلك الشروط عدم الكفالة لأي شخص آخر سواء كان مقترض من بنك التسليف أو من أي بنك آخر و أيضاً يجب تقديم ما يثبت الالتزام بسداد أي قرض قد حصل علية سابقاً ، كما يجب أن تكون قيمة الراتب الخاص به تكفي لتغطية مبلغ القرض الذي يطلبه و ذلك في حاله عدم قدرته علي السداد.

وبهذا قد نكون وصلنا إلي نهاية هذا المقال وقد عرضنا علي حضراتكم طريقة تعبئة نموذج الكفيل بنك التسليف حيث قامت إدارة بنك التسليف بعمل نماذج مختلفة كل نموذج يتناسب مع نوع القرض الذي يرغب به المواطنين و قد قامت إدارة البنك بتوفير نموذج 105 و هذا الذي يتم استخدامه للحصول علي قرض الكفالة الشخصية كما عرضنا علي حضراتكم ونرجوا أن نكون قد أوضحنا كافة الأمور الخاصة بتعبئة النموذج .