نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم مميزات التمويل الشخصي من مصرف الراجحي ومستندات الحصول عليه في المقال التالي

عمر شويل - جدة أهم مميزات التمويل الشخصي ، يساعد التمويل على توفير وتغطية كافة الاحتياجات المالية للعميل والتي لا يسمح قيمة دخلك الشهري في تغطيتها ويقدم لك مصرف الراجحي هذا التمويل السريع ليساعدك إذا كنت تريد إعادة تجديد أساس منزلك أو غيرها من أمورك الخاصة فيقدم لك المصرف هذا التمويل علي فترة سداد تصل إلى ستون شهراً ويتميز البنك بتعاملاته المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. أهم مميزات التمويل الشخصي من مصرف الراجحي الحصول على التمويل خلال مدة ثلاثون دقيقة فقط.

سهولة الإجراءات الخاصة بالحصول على التمويل.

التمويل متاح للمواطنين والمقيمين.

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

لا يتطلب وجود كفيل. شروط الحصول على التمويل الشخصي من الراجحي يجب أن لا يقل راتب المتقدم للحصول على التمويل عن ألفين ريال سعودي.

لا يتجاوز عمر المتقدم عن خمسة وستون عاماً.

عند الحصول على التمويل المشترك يجب أن لا يقل مجموع الدخل عن عشرة آلاف ريال سعودي.

يجب أن يكون المتقدم يعمل بأحد الجهات المعتمدة مع البنك.

يتم تحويل راتب العميل بشكل مباشر إلى البنك بخطاب تحويل من جهة العمل الخاصة به.

عند الحصول على تمويل مشترك يجب أن يكون لدي المتقدم والضامن حساب لتحويل الراتب إليه ببنك الراجحي. المستندات المطلوبة للحصول على التمويل لابد من وجود نموذج تعبئة بالطلب الخاص بالتمويل الشخصي.

صورة الهوية الوطنية سارية المفعول.

خطاب رسمي من جهة العمل بتحويل الراتب.

خطاب تعريف من جهة العمل موقع من الغرفة التجارية بالنسبة للقطاع الخاص.

عند الحصول على القرض لتجديد العقار أو تأسيسه يجب إحضار صورة من سند الملكية مصورة من الوجهات.

تقديم نسخة من الموافقة بتصريح البناء من الجهات المختصة.

تقرير موقع منك بقيامك بفحص العقار.

خريطة بموقع ومكان العقار. كيفية التقديم للحصول على التمويل من بنك الراجحي يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبنك الراجحي.

إدخال البيانات والمعلومات المطلوبة.

تعبئه نموذج طلب بالحصول على التمويل الشخصي.

يتوجب عليك إرفاق ورفع جميع المستندات المطلوبة.

قم بمراجعة البيانات التي قمت برفعها.

بعد ذلك قم بالضغط على زر الإرسال.

يتم مراجعة الطلب من قبل البنك وفي حال تمت الموافقة على طلبك يتم الاتصال بك لإنهاء باقي إجراءات الحصول على التمويل.

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