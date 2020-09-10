“التحالف”: اعتراض عدد من الصواريخ البالستية والطائرات دون طيار المفخخة

بلادي – واس : قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد تركي المالكي إن القوات المشتركة تمكنت صباح اليوم (الخميس) من اعتراض عدد من الصواريخ البالستية والطائرات دون طيار المفخخة.

وأوضح أن الصواريخ والطائرات أُطلقت من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة بطريقة متعمدة وممنهجة.

وأشاد العقيد المالكي بكفاءة القوات المشتركة للتحالف في التصدي لهذه التهديدات وإفشالها، حيث جرى رصدها وتدميرها والتصدي لها من داخل مناطق سيطرة الميليشيا.

وأكد المالكي أن قيادة التحالف تتخذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه المحاولات الفاشلة والتصدي لهذه الأعمال الإرهابية.