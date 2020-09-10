“الداخلية” تعلن نتائج المرشحين للقبول على رتبة “جندي” في قوات أمن المنشآت

بلادي – الرياض : أعلنت وزارة الداخلية، اليوم (الخميس)، عن نتائج المرشحين للقبول النهائي لقوات أمن المنشآت. وأوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية أن نتائج المرشحين على رتبة “جندي” متاحة على بوابة “أبشر” للتوظيف.

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