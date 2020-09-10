“الراجحي”: اتفقنا مع وزراء العمل لمجموعة الـ20على دعم توظيف الشباب والشابات حول العالم

بلادي – الرياض : أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي أحمد الراجحي، أنه تم الاتفاق اليوم مع وزراء العمل لمجموعة العشرين على الالتزام بحماية وتعزيز مصالح شعوبنا وشعوب العالم.
وأضاف الوزير الراجحي أنه تم الاتفاق على اتخاذ إجراءات حاسمة في التخفيف من آثار جائحة كورونا، وتعزيز الحماية الاجتماعية لمواكبة أنماط العمل المتغيرة، ودعم توظيف الشباب والشابات، لتشكيل عالم أفضل عبر اغتنام الفرص للجميع.
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