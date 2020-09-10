قائد الهلال محمد الشلهوب يعلن اعتزاله كرة القدم

بلادي – الرياض : أعلن قائد فريق الهلال، محمد الشلهوب، اليوم (الخميس)، اعتزاله لكرة القدم بعد مسيرة مميزة مع ناديه والمنتخب الوطني. ونشر الشلهوب مقطع فيديو على حسابه بموقع تويتر وهو يلعب بالكرة قبل أن تطالبه ابنته بالقدوم معها؛ حيث ذيّل مقطع الفيديو بتعليق: “أحبكم كثيراً.. إلى اللقاء”. واختتم الشلهوب مسيرته في الملاعب بالتتويج مع الهلال بلقب الدوري موسم 2019-2020 ودوري أبطال آسيا 2019.

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