نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تداول العربي للاستثمار | كيفية تسجيل الدخول و فتح محفظة استثمارية العربي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تداول العربي للاستثمار يحظى هذا الموضوع بمكانة كبيرة في محركات البحث الإلكترونية، وذلك لاهتمام الكثير من المواطنين والشركات الاستثمارية بعمليات الاستثمار في الأسهم المالية، لذلك قام البنك بتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية التي تُمكن العملاء من القيام بعمليات التداول إلكترونيا بدون الحاجة للذهاب إلى البنك، تتمثل هذه الخدمات في تطبيق العربي للاستثمار ووضع رقم موحد للبنك يمكن للعملاء من خلاله تسجيل الدخول في التداول وفتح محفظة استثمارية العربي بخطوات بسيطة سنتعرف عليها في حيثيات هذا المقال.

البنك العربي

ما هو البنك العربي؟ البنك العربي هو عبارة عن واحد من أهم البنوك العربية الموجودة على ساحة البنوك الاستثمارية في المملكة العربية السعودية، وذلك بسبب إتاحة عملية تداول العربي للاستثمار لكافة العملاء، حيث يقع أهم فروع البنك في مدينة الرياض عاصمة السعودية إلى جانب العديد من الفروع البنكية الأخرى الموجودة في دول الشرق الأوسط، تمتد مسيرة نجاح البنك لتسع عقود متتالية فأصبح واحد من أكبر البنوك المصرفية الاستثمارية في الوطن العربي، حيث يقوم البنك بتقديم العديد من الخدمات المصرفية والتجارية الاستثمارية الشاملة إلى جانب العديد من الخدمات المتخصصة في مجالات تأجير المعدات الثقيلة وتمويل المساكن وغيرها،كما يعمل البنك على تلبية حاجة المواطنين بوضعه للعديد من الخدمات الإلكترونية مثل إطلاقه لتطبيق تداول العربي ووضع رقم هاتف جوال خاص بالبنك يمكن للعملاء الاستعلام عن عمليات الاستثمار وتقديم الشكاوى والمقترحات من خلاله.

ماهي مميزات تداول العربي للاستثمار؟

قامت إدارة البنك مؤخراً بتقديم العديد من الخدمات المصرفية الاستثمارية مثل تداول العربي للاستثمار وغيرها من الخدمات الإلكترونية الأخرى، إلى جانب العديد من المميزات الخاصة بعمليات التداول الخاصة بالبنك، تتمثل هذه المميزات في الآتي:

إمكانية الاطلاع على أفضل أوامر للبيع أو الشراء، إلى جانب الإطلاع على معلومات ومؤشّرات السوق بسهولة.

إمكانية حصول العميل على أخبار التداول لحظة بلحظة عبر تطبيق تداول الاستثمار.

وجود العديد من أدوات التداول المتطورة لإصدار الأوامر الخاصة بعملية الاستثمار.

إمكانية تحديث معلومات الحساب الشخصية بسهولة ويسر.

يمكن لكافة العملاء القيام بعملية التداول عبر هواتفهم الجوالة دون الحاجة لأجهزة الكمبيوتر.

وجود رسم بياني وتحليل فني لجميع الأسهم المطروحة تم إعداده على يد أكبر الخبراء في عملية تداول العربي للاستثمار.

يمكن للعميل تداول الأسهم السعودية والأجنبية بسهولة من أي مكان وبدون الذهاب للبنك.

إمكانية التعامل مع البنك بأي من اللغتين الانجليزية أو العربية.

سهولة فتح محفظة استثمارية العربي إلكترونيًا بخطوات بسيطة.

يمكن للعميل تفعيل خاصية الإشعارات على هاتفة الجوال ليصل له كل جديد في عالم التداول.

تطبيق تداول العربي للاستثمار

قامت إدارة البنك بإطلاق تطبيق تداول العربي للاستثمار المتاح لجميع الهواتف سواء كانت هواتف تعمل بنظام أندرويد أو نظام أيفون، وذلك لتسهل على العملاء عملية تسجيل الدخول والحصول على الخدمات الأخري بشكل مباشر من خلال هواتفهم الجوالة في أي مكان، حيث يمكن للعملاء تحميل التطبيق من خلال الخطوات الآتية:

Advertisements

يجب على العملاء الذين يستخدمون نظام الأندرويد تحميل التطبيق من خلال متجر جوجل.

تحميل التطبيق من خلال أما بالنسبة للأفراد الذين يستخدمون نظام أيفون فيمكنهم تحميل التطبيق من خلال متجر أبل.

كيفية تسجيل الدخول في تداول العربي

بعد التعرف على كيفية الحصول على التطبيق سنتعرف على كيفية تسجيل الدخول في تداول العربي للاستثمار بخطوات بسيطة، تتمثل خطوات تسجيل الدخول في الآتي:

يتم الدخول على موقع البنك العربي لتسجيل الدخول.

لتسجيل الدخول. بعد ذلك يقوم العميل بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة مثل (اسم المستخدم – كلمة السر الخاصة به).

ثم يقوم بالضغط على زر “سجل”.

سيتم الانتقال إلى صفحة أخرى يقوم العميل بوضع كلمة سر مؤقتة، ثم يضغط على دخول.

بعد ذلك يقوم بالضغط على أيقونة “شاشة عرض جميع الأسهم” الظاهرة في أعلى الشاشة.

بعد ذلك يقوم بالسماح للنوافذ المنبثقة بالظهور.



ثم يقوم بالضغط على زر “نعم” على شاشة إخلاء المسؤولية لفتح العربي تداول في نافذة تبويب جديدة بدون الحاجة إلى إعادة إدخال اسم المستخدم أو كلمة المرور.

وبذلك تكون قد انتهيت من تسجيل الدخول.

طريقة فتح محفظة استثمارية في تداول العربي للاستثمار

بعد الانتهاء من عملية تسجيل الدخول في تداول العربي للاستثمار سنتعرف على طريقة فتح محفظة استثمارية لإلكترونية ببنك العربي، تتمثل خطوات فتح المحفظة في الآتي:

يجب تحميل “تطبيق العربي موبايل” للتمكن من فتح المحفظة، بالنسبة لمستخدمي الاندرويد يتم تحميله من متجر جوجل ، أما بالنسبة لمستخدمي أيفون يتم تحميلة من متجر أب ستور.

، أما بالنسبة لمستخدمي أيفون يتم تحميلة من نقوم باختيار خاصية “JOMOPAY” من القائمة الجانبية.

بعد ذلك نقوم بقراءة الشروط والأحكام بكل دقة.

بعد ذلك يتم الضغط على زر “موافق”.

بعد ذلك نقوم بإدخال البيانات المطلوبة وهي(رقم الحساب الوطني – رقم الموبايل – اسم المستخدم).

بعد ذلك نقوم بتفعيل خاصية إظهار اسم المستخدم بدلاً من رقم الموبايل عند استلام الدفعات.

ثم يتم الضغط على زر “موافق”.

يتم التأكد من صحة البيانات المدخلة ثم نضغط على زر “تأكيد”.

ثم يتم الضغط على زر “استمرار”.

وبذلك نكون قد انتهينا من فتح المحفظة الاستثمارية بنجاح.

ما هو رقم تداول العربي؟

يحرص البنك العربي على تسهيل عملية التواصل بين البنك وكافة العملاء وذلك لمساعدة جميع المواطنين على إنجاز جميع الأعمال البنكية وعمليات تداول العربي للاستثمار وغيرها من الخدمات البنكية الأخرى، لذلك قامت الإدارة بوضع طرق جديدة للتواصل، حيث يعد التواصل من خلال الهاتف من أهم طرق التواصل التي يعتمد عليها جميع العملاء، لذلك قامت بتخصيص رقم بنكي موحد إلى جانب وضع رقم هاتف خاص بكل فرع من فروع البنك، حيث أصبح يمكن لأي مواطن مزاولة جميع أعمالة الاستثمارية وغيرها من الأعمال عبر التواصل مع الرقم الموحد“19100”، ومن الخصائص المميزة لهذا الرقم أنة متاح جميع أيام الأسبوع إلى جانب أنه يوفر الوقت والجهد على العملاء.



وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة البيانات والمعلومات الخاصة ببنك العربي وتطبيقاته، إلى جانب التعرف علي خطوات التسجيل في تداول العربي للاستثمار وخطوات فتح المحفظة الاستثمارية التابعة للبنك، كما تعرفنا على مميزات خاصية التداول من البنك العربي.