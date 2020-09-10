نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر خدمة الضمان الاجتماعي واحدة من أهم الخدمات التي تقدم المساعدات لمعظم المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم دعم مالي بشكل شهري سواء كان لكبار السن أو النساء المطلقات أو الأرامل، للقيام على سد احتياجات الأسرة من مأكل ومشرب وملبس وتعليم وغيرها من المتطلبات الأخرى التي تحتاج إليها الأسرة، ونحن من خلال هذا المقال التالي سوف نتحدث عن كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية.

كيفية الحصول على الخدمة وكذلك الاستعلام عن الرصيد:

يمكن التسجيل في خدمة الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية والاستعلام عن الرصيد، من خلال الخطوات التالية:

التواصل مع الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لمؤسسة الضمان الاجتماعي.

ونقوم بالضغط على الرابط وعمل تسجيل الدخول على الموقع وتسجيل جميع البيانات المطلوبة.

وبعد ذلك يتم النقر على خانة مستخدم جديد.

ومنها إلى تسجيل بعض البيانات من حيث رقم الهاتف ورقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد في الخانات المحددة لذلك.

وبعد ذلك قم بتحديد كلمة مرور خاصة وكتابتها في المكان المحدد.

وبعد ذلك قم بتسجيل رمز التحقق المرئي في الخانة المحددة لذلك.

وبعد ذلك سوف يتم إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول تحتوي الكود السري الذي يتم تسجيله في المكان الخاص به.

وبعد ذلك نقوم بالضغط على خانة التأكيد.

ثم نقوم بالضغط على خانة حفظ وبالتالي سوف تحصل على رسالة نصية على الهاتف المحمول تحتوي على انتهاء التسجيل في الضمان الاجتماعي بالمملكة وحفظ جميع البيانات.

كيف يمكنك التسجيل في الضمان الاجتماعي بالتفصيل:

من أجل التسجيل في مؤسسة الضمان الاجتماعي لصرف الدعم الشهري، ويجب اتباع جميع الشروط التي تم وضعها من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، حيث أنه يمكن للزوجة الأرملة المتزوجة من شخص سعودي الجنسية الحصول على هذا الدعم الشعري لإعالة الأسرة، وكذلك الزوجة الأجنبية المتزوجة من زوج سعودي الجنسية، وأيضاً الزوجة السعودية المتزوجة من زوج أجنبى، وهذا من أجل توفير كافة المتطلبات التي يمكن أن يحتاج إليها الأبناء، ويعتبر هذا الدعم المقدم من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي من الأموال الخاصة بال زكاة والصدقات من الكثير من الجهات المختلفة بالمملكة العربية السعودية، ويتم صرف هذا المعاش للمواطنين المقيمين بالمملكة بصورة دائمة.