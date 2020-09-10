نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة في المملكة العربية السعودية 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة، تعد من أهم الخدمات التي يبحث عن الكثير من المقيمين في المملكة العربية السعودية، وفى ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم ككل من انتشار وباء كورونا المستجد وبعد التخفيف من الحظر العام داخل المملكة العربية السعودية، يوجد العديد من المقيمين الذين انتهت صلاحية إقامتهم ولابد من تجديدها وتفاديا لتوقيع أي غرامة، ومن خلال الخدمة الإلكترونية المتقدمة عبر منصة ابشر وهى من الخدمات التي توفرها السعودية للوافدين التي تمنحهم بعض الحقوق كما يوجب عليهم في المقابل بعض الواجبات ، وسوف نتعرف على طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر أبشر

قم بالدخول إلى موقع أبشر الإلكتروني.

عليك تسجيل الدخول وكتابة الاسم وكلمة المرور الخاصة بالمستخدم.

ثم تدخل على الصفحة الرئيسية واختيار قسم الخدمات الإلكترونية وبعدها انقر على مربع الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

تظهر للمستخدم صفحة بخانات فارغة عليك بمليء رقم الإقامة وتفاصيل أخرى للمقيم وبعدها قم بكتابة رمز التحقق ثم انقر على “بحث” أو”عرض”.

وأخيرا سوف تظهر لك كافة المعلومات عن الرسوم والموعد المخصص للتجديد والأوراق المطلوبة عن صلاحية الإقامة.

الاستعلام عن اسم الكفيل برقم الإقامة

الدخول إلى موقع وزارة الخارجية السعودية.

تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني ورمز التحقق.

اضغط على أيقونة بوابة التأشيرات.

ثم اختيار مربع “مقيم”.

اضغط على خيار زيارة عائلية ثم كتابة كل البيانات المطلوبة كرقم الإقامة ورقم التأشيرة ويتم الضغط على مربع “التالي”

تظهر نافذة جديدة تحتوى على كل بياناتك، والتي تشمل على اسم الكفيل ورقم هويته.

الاستعلام عن سداد تجديد الإقامة

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية.

اكتب رقم الهوية أو رقم الإقامة للتسجيل، ثم اختيار مربع الخدمات الإلكترونية.

تظهر نافذة رئيسية ثم قم بكتابة الخانات الفارغة، ثم يقدم طلب بسداد الرسوم لتجديد الإقامة عن طريق بنك الراجحي.

تظهر صفحة خاصة بالبنك، قم باختيار قائمة المدفوعات الإلكترونية ثم تحديد مربع مقيمين.

انقر على أيقونة تجديد الإقامة ثم قم بملئ البيانات الفارغة حتى تظهر البيانات الشاملة لقيمة الرسوم.

وللدفع اضغط على مربع “دفع”.

رسوم تجديد الإقامة

رسوم الإقامة السنوية التي تحددها المملكة العربية السعودية للعمالة الوافدة هي 4800 ريال سعودي، أي ما يعادل 400 ريال سعودي شهريا بجانب 100 ريال لرخصة العمل و650 ريال رسم إقامة، لتصبح التكلفة الإجمالية 5550 ريال سعودي بدون للفرد بدون رسوم للمرافق، أما للعاملين للشركات السعودية الخاصة، قيمة تجديد الإقامة لهم تم تثبيتها وهى مبلغ 650 ريال سعودي كل سنة.

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