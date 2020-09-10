إحباط تهريب 229 كيلوجراماً من مادة الحشيش والقبض على 8 أشخاص تورطوا في تهريبها

بلادي – الرياض : صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنّام القريني، بأن الدوريات البحرية أحبطت محاولة تهريب (229) مئتين وتسعة وعشرين كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر، والقبض على عدد (2) مهربيّن وعدد(6) أشخاص كانوا في استقبالها وجميعهم من الجنسية اليمنية ، وجارِ استكمال الإجراءات النظامية للواقعة.
وأكد المتحدث الرسمي أن الدوريات البحرية لحرس الحدود اعترضت القارب الدي ضبطت عليه المواد المخدرة بعد أن تجاوز المياه الاقليمية في ضمن مسؤوليات قطاع جدة بمنطقة مكة المكرمة ، وأن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل عزيمة وإخلاص واقتدار للشبكات الإجرامية التي تستهدف المملكة وأبناءها بالمواد المخدرة ومحاولات عناصرها لتهريب سمومهم عبر حدود المملكة البرية والبحرية بأساليب وطرق متعددة، وسيقفون -بعون الله وتوفيقه- سداً منيعاً في وجه كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته بهذه السموم.
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