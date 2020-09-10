مشروع البحر الأحمر يعلن عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة

بلادي – الرياض : كشفت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة في عدد من التخصصات.
وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: مدير أول نظم المعلومات الجغرافية، مدير مشروع، أخصائي استدامة، مهندس بيئي مدير للصحة والسلامة والبيئة، محاسب مشروع، مدير مشروع للمسح الفني، مدير مساعد تصميم الضيافة.
وأتاحت الشركة التقديم على الوظائف الشاغرة لحملة شهادة البكالوريوس والماجستير، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف.
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