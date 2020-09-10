نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أرامكو تعلن أسعار البنزين الجديدة لشهر سبتمبر 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر اليوم الخميس الموافق 10 سبتمبر 2020، الكثير من المواطنين السعوديين إعلان أرامكو أسعار البنزين الجديدة بعد المراجعة الشهرية، حيث أنه من المعروف أن المراجعة الشهرية تتم في اليوم العاشر من الشهر الميلادي كل شهر ميلادي، حيث تتم المراجعة اليوم وتحديد الأسعار الجديدة للبنزين في المملكة ويتم تطبيق الأسعار الجديدة في اليوم التالي أي يوم 11 من الشهر الميلادي.

أسعار البنزين الجديدة لشهر سبتمبر بالمملكة العربية السعودية

يبحث الملايين من المواطنين السعوديين عن أسعار البنزين الجديدة لشهر سبتمبر، حيث صرحت شركة أرامكو أن أسعار البنزين قابلة للزيادة أو النقصان، ويتوقف سعر البنزين على عدة عوامل منها التغير في الأسعار ومستويات العرض والطلب، وهذه هي الآلية المتبعة في أغلب دول العالم، إلا أن فترة التحديث تختلف من دولة لأخرى.

وكذلك يجب الأخذ في الاعتبار أسعار النفط بسبب تأثر أسعار البنزين بالتغيرات في أسعار النفط العالمية، ويمكنك التعرف على أحدث التغيرات في أسعار الوقود بعد المراجعة الشهرية من صفحة المراجعة الشهرية بأرامكو.

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وأعلنت شركة أرامكو عن أسعار البنزين لشهر سبتمبر بعد المراجعة الشهرية وهي كالتالي:-

سعر بنزين 95 بمبلغ 1.63 ريال لكل لتر.

سعر بنزين 91 بمبلغ 1.47 ريال لكل لتر.

سعر الديزل بمبلغ 0.52 ريال لكل لتر.

سعر الكيروسين 0.70 ريال لكل لتر.

سعر غاز البترول المسال 0.75 ريال.

وبهذه الأسعار تكون الأسعار حدثت زيادة بسيطة في أسعار البنزين 91 و وبنزين 95 مع ثبات أسعار الديزل والكيروسين وغاز البترول، وكانت أعلنت شركة أرامكو من قبل أسباب الزيادة في أسعار البنزين إلى بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة على جميع السلع الموجودة في المملكة العربية السعودية، حيث جاء قرار الحكومة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على المنتجات البترولية بنسبة تصل إلى 15 % بدلا 5% في السنوات السابقة، حيث ستبدأ المملكة في تطبيق هذه الأسعار بداية من يوم 11 سبتمبر 2020.

أسعار البنزين اليوم في السعودية

في 10 أغسطس أعلنت أرامكو أسعار البنزين بعد رفع ضريبة القيمة المضافة، حيث أن الأسعار في الفترة من 11 أغسطس إلى 10 سبتمبر، إلى أن تتم المراجعة الدورية، كانت أسعار البنزين في هذه الفترة إلى اليوم كالتالي:-