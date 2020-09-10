نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المرور يعلن قيمة الغرامة الواجبة في حالة القيادة دون رخصة سارية في المقال التالي

عمر شويل - جدة حددت الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، قيمة الغرامة الواجبة السداد في حالة قيام سائق المركبة بالقيادة باستخدام رخصة قيادة منتهية الصلاحية، حيث ناشدت الإدارة العامة للمرور جميع المواطنين والوافدين على أرض المملكة، قيادة السيارة باستخدام رخصة قيادة سارية الصلاحية، حتى لا يتم توقيع أية غرامات مالية عليهم.

قيمة الغرامة الواجبة في حالة القيادة دون رخصة سارية:-

شددت الإدارة العامة للمرور على جميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة ضرورة القيادة باستخدام رخصة قيادة سارية الصلاحية، وعدم القيادة دون رخصة قيادة منتهية الصلاحية، حيث أن قيادة المركبة باستخدام رخصة قيادة منتهية الصلاحية يستوجب توقيع غرامة مالية لا تقل عن 300 ريال ولا تزيد على 500 ريال.

جاءت تلك التصريحات والمناشدات من الإدارة العامة للمرور على خلفية قيام مرور منطقة الحدود الشمالية بضبط قائد مركبة، يقوم بارتكاب مخالفة التفحيط وعدم وجود أية لوحات على السيارة، معرضاً لحياته وحياة جميع قائدي المركبات للخطر، حيث تم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة عليه والتي تتمثل في الآتي:-

المخالفة المرورية الغرامة والعقوبة 1- تجاوز الاشارة الضوئية تبدأ من 3000 ريال وبحد أقصى 6000 ريال. 2- التفحيط حجز السيارة لمدة تصل إلى 15 يوما مع دفع غرامة قيمتها 20000 ريال وتزيد إلى 40000 ريال. 3- استخدام لوحات غير عائدة للمركبة تبدأ من 5000 ريال وتصل إلى 10000 ريال + حجز المركبة حتي يتم إزالة المخالفة.

بالإضافة إلى ذلك يتضمن نظام المرور مجموعة من الغرامات الأخرى التي يمكن أن يتم توقيعها على قائد المركبة، ولهذا فإنه تخرج بين الحين والأخر مناشدات من قبل الإدارة العامة للمرور في المملكة لمطالبة قائدي المركبات بعدم تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر والالتزام بما ورد في نظام المرور حتى لا يتم تعريضهم لأية غرامات مالية.

أنواع رخص القيادة في المملكة:-

تنقسم رخص القيادة في المملكة العربية السعودية إلى 5 أنواع من رخص القيادة تتمثل في:-

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*رخصة قيادة خاصة.

* رخصة قيادة عامة.

* رخصة قيادة مركبات أشغال عامة.

* رخصة قيادة دراجة آلية.

* تصريح قيادة مؤقت.