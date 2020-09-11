نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التعليم تطلق تطبيق الروضة الافتراضية للأطفال وخطوات الحفاظ على الخصوصية لمايكروسوفت تايمز في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة التعليم تطلق تطبيق الروضة الافتراضية للأطفال، قد أعلنت وزارة التعليم بالمملكة السعودية عن إطلاق تطبيق الروضة الافتراضية للأطفال والذي يتضمن العديد من المواد التعليمية المفيدة للطفل حيث أكدت الوزارة من خلال الحساب الرسمي عبر موقع تويتر من خلال الإنترنت، وأكدت أن هذا التطبيق يتضمن بعض التجارب العلمية التي تعمل على تقوية الهوية الوطنية والقيم والمهارات.

كما قامت بتوضيح أن هذا التطبيق يمكنه أن يتم تنزيله على جميع التطبيقات وأنظمة التشغيل ويمكن أيضا التسجيل لكل الطفل بحيث يكون له حسابه الخاص وبعد ذلك يقوم ولى الأمر بتسجيل أبناء بعد ذلك، حيث أوضحت وزارة التعليم بالمملكة أن ولي الأمر يستطيع أن يقوم بإضافة كتابع لمتابعة الطفل على التطبيق مثل الأم أو الأخت الكبيرة.

التعليم يوضح خطوات الحفاظ على الخصوصية لمايكروسوفت تايمز

قامت وزارة التعليم بالمملكة بتوضيح الخطوات الهامة التي ينبغي اتباعها لكي تتمكنوا من المحافظة على خصوصية مايكروسوفت تايمز، حيث أوضحت أن عند حضور الاجتماعات أو الدروس التي تحتاج المشاركة الصوتية أو المائية ينبغي أن يكون المكان هادئ وذو خلفية خالية من التفاصيل الخاصة أو الحساسة.

وأكدت على أهمية قفل الكاميرا والميكروفون بعد انتهاء الدرس وذلك من خلال الضغط على الثلاث نقاط الموجودة في الكاميرا الخلفية وبعد ذلك يتم تحديد الخلفية المناسبة من الصور الموجودة في مايكروسوفت تايمز، حيث شددت وزارة التعليم أنه ينبغي على جميع الطلاب والطالبات المحافظة على الخصوصية وإغلاق الكاميرا عند عدم الحاجة إليها وعدم إظهار التفاصيل الخاصة في المنزل باتباع الخطوات التي تم تحديدها للمحافظة على الخصوصية من خلال مايكروسوفت تايمز.