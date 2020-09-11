نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أسعار البنزين الجديدة شهر سبتمبر شركة أرامكو في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد عمليات البحث الجديدة حول أسعار البنزين الجديدة لهذا الشهر “سبتمبر”، يفصلنا عن الإعلان عنها دقائق قليلة وتعلن شركة أرامكو بشكل رسمي قائمة أسعار البنزين الجديدة، علماً بأنه يبدأ العمل بالأسعار الجديدة التي نعرضها لكم من خلال هذا المقال من خلال موقعنا ثقفني بدءً من يوم الجمعة الموافق 11 من شهر سبتمبر، علماً بأن أسعار البنزين خلال شهر أغسطس الماضي كما يلي حيث وصل بنزين 91 إلى نحو 1.43 ريال وبنزين 95 نحو 1.60 ريال والديزل 0.52 ريال والكيروسين 0.70 ريال وغاز البترول المسال 0.75 ريال للتر.

خطة تعديل أسعار منتجات الطاقة:

نذكر أن المملكة العربية السعودية تتابع بشكل مستمر الخطة الاستراتيجية لرؤية المملكة في 2030، حيث يتم تعديل أسعار منتجات الطاقة بشكل مستمر وفقاً لإجراءات الحكومة الأخيرة للأسعار الجديدة الصادرة منهم، علماً بأن الأسعار في الفترة الأخيرة قابلة للتغيير المستمر تارة منخفضة وتارة مرتفعة، وهذا تبعاً للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة العربية السعودية إلى الأسواق العالمية، وعلى جانب آخر أعلنت شركة أرامكو السعودية في فبراير الماضي عن تعديل فترة المراجعة الدورية للأسعار من ربع سنوية إلى شهرية، حيث يتم التعديل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي والتطبيق يكون صباح اليوم ال 11 وذلك وفقاً لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

ونوضح من خلال هذا المقال أن شركة أرامكو السعودية في بيان لها أنها توفر جميع أنواع الوقود التي يحتاج إليها المواطنين ويزداد عليها الطلب يومياً، حيث تم توفير الوقود بنوعيه 91 و 95، ويعد هذا الوقود من أهم الأنواع الذي يزيد الطلب عليها نظراً لاحتياجات السيارات التي تعمل على البنزين، بالإضافة إلى توافر أيضاً وقود الديزل للشاحنات والمركبات الأخرى وأوضحت أنه لضمان جودة الوقود طوال دورة إنتاجه من المصدر حتى وصوله إلى خزان العملاء يخضع الوقود لاختبارات عديدة، وتصدر بشأنه الشهادات كما يتم حقنه بصبغات مختلفة لتسهيل مهمة التعرف عليه بصرياً والتحكم فص جودته أثناء الضخ مشيرة إلى أن جميع أنواع منتجات الطاقة لديها تتميز بخلوها من الرصاص.

أسعار البنزين في السعودية منذ بداية 2020:

الشهر بنزين 91 (ريال لكل لتر) بنزين 95 (ريال لكل لتر) يناير 1.50 2.05 فبراير 1.55 2.11 مارس 1.55 2.05 أبريل 1.31 1.47 مايو 0.67 0.82 يونيو 0.90 1.08 يوليو 1.29 1.44 أغسطس 1.43 1.60