نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استخدام وتحميل برنامج مايكروسوفت تايمز للمعلمين والطلاب في المقال التالي
عمر شويل - جدة استخدام وتحميل برنامج مايكروسوفت تايمز للمعلمين والطلاب، قامت وزارة التعليم بالمملكة السعودية بدعوة جميع المعلمين والطلاب والطالبات بالسعودية إلى أهمية أن يقوموا بتحميل برامج مايكروسوفت تايمز حتى يتمكنوا من حدوث الفصول الافتراضية في الموعد الذي تم تحديده على حسب الجدول الدراسي.
ويمكنكم معرفة استخدام هذا البرنامج خاصة بعد أن قامت نظام التعليم بالرياض وتوضيحه من خلال مقطع فيديو عن آليه دخول الطلاب والطالبات إلى هذا البرنامج وتكون من ضمن الخيارات التي تم توفيرها من قبل وزارة التعليم بالمملكة السعودية حتى يتمكن الطلاب والطالبات من استكمال المرحلة التعليمية من خلال منصة مدرستي وقنوات عين التعليمية.
خطوات الدخول للبرنامج
ينبغي على الطالب أو الطالبة الدخول إلى برنامج تايمز مايكروسوفت من خلال الأجهزة اللوحية أو الكمبيوتر ثم تبدأ بتسجيل الدخول لإضافة اسم المستخدم وكلمة المرور المسجلة في منصة مدرستي وذلك من خلال الخطوات التالية وهي كالاتي:
أوًلا ينبغي عليك تسجيل الدخول إلى موقع برنامج مايكروسوفت تايمز وإضافة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بهم في حساب منصة مدرستي التعليمية وبعد ذلك تقوم بتحديد المادة التي تريدها وسوف تجدها في الصفحة الرئيسية، وعندما يتمكن الطالب من الدخول الى البرنامج سوف تظهر آليه الصفحة التي تتضمن الدروس وتم اعداد من خلال المعلم او المعلمة ويمكن ايضا للطالب الانضمام بشكل فوري.
أما بالنسبة لإمكانيات تسجيل الدخول للمعلمين إلى برنامج من مايكروسوفت تيمز حيث أكدت الوزارة أن ينبغي اتباع نفس الخطوات التي تم تحديدها لجميع الطلاب ولكن سوف يلاحظ المعلم تواجد بعض الأدوات الموجودة في هذه المنصة، وبالتالي يمكن استعراض جميع الفصول المسند عليه في هذه المنصة يتمكنوا من إجراء اجتماع اللي بدء الحصة الدراسية في الحال.
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