نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة أرامكو السعودية تعلن عن أسعار البنزين الجديدة شهر سبتمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت شركة أرامكو السعودية التي تُعد واحدة من أكبر شركات إنتاج النفط في المملكة والشرق الأوسط والعالم بأكمله، وفي ضوء تحريك أسعار تصدير النفط مؤخرًا بالإعلان عن أسعار البنزين الجديدة في شهر سبتمبر الجاري من 2020م حيث قد قامت الحكومة برفع قيمة سعر لتر البنزين عن الشهر الماضي، وسوف يتم الإعلان عن الأسعار الجديدة لمنتجات الطاقة والمياه بشكل مستمر.

مراجعة أسعار البنزين أرامكو السعودية

تقوم شركة أرامكو بإنتاج كميات ضخمة من البترول (النفط) بشكل يومي الأمر الذي جعلها تُساهم في تقديم نسبة مرتفعة من إجمالي احتياطي النفط على مستوى العالم، وهي الشركة الرسمية والأساسية الأولى داخل المملكة التي تقوم بجميع الأمور القائمة على إنتاج النفط وتحديد أسعار الاستخدام أيصًا للمحروقات داخل الدولة.

وقد أعلنت الشركة عن أنها سوف تقوم بعمل مراجعة لأسعار البنزين في كل شهر بدلا من المراجعة ربع السنوية التي كانت تتم كل ثلاثة شهور، حيث سوف يتم العمل على مراجعة الأسعار في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وسوف يتم تطبيق هذه الأسعار في اليوم التالي للإعلان عن الأسعار أي في يوم 11 من كل شهر ميلادي أيضًا.

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أسعار البنزين الجديدة شهر سبتمبر

جاءت اسعار البنزين الجديدة التي أعلنت عنها شركة أرامكو السعودية اليوم الخميس العاشر من شهر سبتمبر لتكون على النحو التالي:

سعر لتر البنزين (91): أصبح 1.47 بدلًا من 1.43 ريال سعودي

سعر لتر البنزين (95): أصبح 1.63 بدلًا من 1.60 ريال سعودي.

سعر الديزل أصبح 0.52 ريال سعودي كل لتر.

سعر لتر الكيروسين = 0.70 ريال سعودي.

سعر غاز البترول المسال = 0.75 ريال سعودي.

وقد أعربت الشركة عن أن تغيير الأسعار يتم في إطار سعي الدولة إلى تعديل أسعار استهلاك الطاقة والمياه وفق إجراءات الحكومة، غير أن تعديل الأسعار لا يتطلب بالضرورة زيادتها؛ وإنما ربما تنخفض أو تزيد وفقًا لما تقتضيه الظروف ووفقًا لأسعار تصدير المملكة للنفط إلى السوق العالمية.

موعد تطبيق اسعار البنزين الجديدة

بعد الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي؛ يتم البدء على الفور في تطبيقها في اليوم الذي يليه وهو الحادي عشر من نفس الشهر، وا يتأثر ذلك بأيام العطل أو الإجازات، بل يتم التطبيق فورًا وإخطار كافة المناطق والحافظات بالأسعار الجديدة من أجل اعتمادها وتطبيقها فورًا.

اسعار البنزين في شهر أغسطس

ويُذكر أن اسعار لتر البنزين في الشهر الماضي أغسطس 2020م كانت منخفضة قليلًا عن أسعار هذا الشهر، حيث قد كان لتر بنزين 91 يُساوي 1.34 ريال سعودي، في حين أن لتر البنزين فئة 95 كان يبلغ أيضًَا 1.63 ريال سعودي، وكانت الأسعار في شهر يوليو الماضي أيضًا لتر 91 بسعر 1.29 ريال، ولتر 95 بسعر 1.44 ريال سعودي.