نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء صرف حساب المواطن الدفعة 34 رابط وخطوات الاستعلام بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرف حساب المواطن الدفعة 34 ، أكثر ما يَبحث عنه جميع المواطنين السعوديين، المُسجلين في حساب المواطنين، لمعرفة ما الطرق المُتاحة لمعرفة موعد الصرف، وكيفية الاستعلام برقم الهوية، خاصًة بعد انتشار بعض الأخبار عن مواعيد الصرف المُقررة.

صرف حساب المواطن الدفعة 34

منذ إطلاق الحكومة السعودية برنامج حساب المواطن لمُساعدة المواطنين من مَحدودي الدخل، لمواجهة صعوبات الحياة، يُتابع جميع المٌستفيدين من البرنامج مَواعيد الصرف المُقررة في كل شهر.

والتي قد حددها الملك سلمان بن عبد العزيز منذ إطلاق البرنامج وهو اليوم 10 من كل شهر ميلادي، وهذه هي الدفعة رقم 34، والتي بدأت صرفها بالفعل أمس الخميس الموافق العاشر من شهر سبتمبر 2020، الثاني والعشرون من شهر محرم لعام 1442.

موعد صرف الدفعة 34

أعلن أحد المسئولين بالبرنامج أنه تَقرر صرف الدفعة رقم 34 من حساب المواطن والتي تٌوافق في 23 من شهر محرم يَوم العاشر من شهر سبتمبر الذي سَيُوافق يوم الخميس، وأعلن أنه مُتاح عبر الموقع الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية بكل سهولة.

Advertisements

طرق الاستعلام عن موعد صرف حساب المواطن 1422

ويُمكن للمُستفيدين الاستعلام عن كل ما يَخص برنامج حساب المواطن منذ التَسجيل فيه، ولقد تَم تَخصيص الرقم المجاني 19912، لاستقبال شكاوى واتصالات المواطنين من يوم الأحد ليوم الخميس.

وذلك من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساءً، كما تم إتاحة خدمة صوتك مسموع والتي يَتم فيها استقبال كل الاتصالات كل يوم على مدار 24 ساعة.

والجدير بالذكر أنه يُمكن الاستعلام عبر بوابة حساب المواطن، والتي يُمكن من خلالها تَقديم كل الشكاوى، والاستفسار ات على مدار 24 ساعة.

كيفية الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية

تم إطلاق موقعًا رسميًا لبرنامج حساب المواطن، والذي يُمكن من خلاله معرفة نَتيجة القبول في البرنامج، أو للاعتراض والشكوى، وللاستفادة من كل الخدمات وأكثر يَجب أن يَمتلك المواطن حسابًا على الموقع، ثم المرور بهذه الخطوات:-