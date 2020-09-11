نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض البنك الأول الشخصي حد تمويلي عالي وأقساط ميسرة لكل الفئات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر قرض البنك الأول من أوائل المنتجات التمويلية المتوفرة للمواطنين والمقيمين بالمملكة، حيث يتميز بحد تمويلي مرتفع مع حد ادني منخفض لراتب العميل ولكن يشترط تحويله لاستكمال إجراءات التمويل، ويتميز البنك الأول بعراقته وسجله الحافل بالنجاحات والانجازات حيث تأسس منذ ما يقرب من قرن من الزمان، وتنقسم أنشطة البنك التجارية والاستثمارية إلى ثلاثة فطاعات رئيسية هي الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، بالاضافة ‘لى خدمات الخزينة.

ويقدم البنك خدماته التي تتوافق تماما مع مبادئ الشريعة، بالاضافة إلى إدارة الأصول الاستثمارية وتداول الأسهم وتقديم المشورة الدائمة للعملاء، ولدي البنك الأول حاليا اكثر من 60 فرع في كل قطاعات المملكة بالاضافة إلى 500 جهاز صراف آلى، وتمت عملية اندماج تاريخية بين البنك الأول وبنك ساب في يونيو من العام الماضي لتكون الحدث الأبرز في القطاع المصرفي بالمملكة خلال العقود الأخيرة.

قرض البنك الأول الشخصي

يتميز برنامج التمويل الشخصي من البنك الأول بالعديد من المميزات التي تجعله محط أنظار كثير من المواطنين والمقيمين الذين يرغبون في تمول شخصي من اجل الاستثمار أو شراء سلعة عالية السعر مثل السيارات أو استكمال مصاريف الزواج او دراسة الأبناء.

مميزات القرض الشخصي من البنك الأول

التمويل متوفر للمقيمين والمواطنين السعوديين ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

بإمكان العميل الحصول على تمويل يصل إلى 1.5 مليون ريال سعودي بموافقة فورية وإجراءات غير معقدة.

أقساط ميسرة تصل إلى 60 شهر.

يوفر البنك ميزة تجديد التمويل بعد سداد 20% من الأقساط وأيضا ميزة التمويل الإضافي.

إمكانية شراء المديونية لدي أي بنك آخر.

شروط الحصول على تمويل البنك الأول

برنامج التمويل الشخصي من البنك الأول له عدة شروط ومتطلبات يجب استيفاءها للحصول علي التمويل تختلف ما بين المواطن والمقيم , وفي حالة المواطن تختلف الشروط أيضا ما بين الموظف الحكومي و موظف القطاع الخاص والمتقاعد.

في حالة الموظف الحكومي

يجب ألا يزيد عمر العميل عن 60 عام ولا يقل عن 18 عام. أن يبلغ الحد الأدنى لراتبه الشهري 5 ألاف ريال سعودي للحصول على قرض البنك الأول . يمكنه الحصول عل التمويل فور التعيين في الجهة الحكومية.

في حالة موظف القطاع الخاص

يجب ألا يقل راتب العميل عن 8 ألاف ريال سعودي للحصول على قرض البنك الأول . ألا يزيد عمره عن 60 ولا يقل عن 21 عام. يجب أن يكون قد قضى فترة 3 شهور علي الأقل في خدمته بجهة عمله.

في حالة المتقاعد

يمكنه الحصول علي مبلغ التمويل فور التقاعد. أن يبلغ الحد الأدنى لراتبه 5 ألاف ريال سعودي للحصول على قرض البنك الأول . ألا يقل عمره عن 35 عام ولا يزيد عن 70 عام.

في حالة المقيم

تتفق الشروط ما بين موظف القطاع الحكومي و القطاع الخاص فيما عدا الحد الأدنى للعمر. يجب ألا يقل عن العميل عن 21 عام في حالة الموظف الحكومي، ولا يقل عن 25 عام في حالة موظف القطاع الخاص ألا يزيد عمره في الحالتين عن 60 عام. حد أدنى للراتب 6000 ريال سعودي للحصول على قرض البنك الأول . مدة خدمة بجهة العمل لا تقل عن 3 اشهر.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض البنك الأول