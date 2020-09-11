نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التمويل الشخصي من بنك الرياض بدون تحويل الراتب للسعوديين فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم إطلاق برنامج التمويل الشخصي من بنك الرياض ليلائم احتياجات المواطنين، وذلك بمتطلبات سهلة وأقساط مريحة وبدون تحويل الراتب الشهري، ويعتبر بنك الرياض احد اكبر واعرق المنشآت المصرفية بالمملكة، وتم تأسيسه كشركة مساهمة وطنية في أواخر العقد السادس من القرن الماضي، ليشارك بشكل فعال في النمو الاقتصادي من خلال توفير عدد من المنتجات التمويلية الإسلامية، وكذلك الخدمات الاستثمارية والتجارية المبتكرة سواء للأفراد أو الشركات.

كما يقدم بنك الرياض خدمات إلكترونية متميزة مثل أون لاين الرياض وصراف الرياض، وتطبيقات للهواتف الذكية للأفراد والمؤسسات مثل تطبيق الرياض للساعة الذكية، حيث يمكن طلب التمويل الشخصي وتجديده في دقائق من خلال خدمة أون لاين الرياض، كما يقدم البنك الاستشارات الائتمانية والخدمات المصرفية للسيدات، ويدعم البنك أيضا التحويل المنتظم والخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية عبر منصة أبشر وسداد الفواتير.

برنامج التمويل الشخصي من بنك الرياض

يوفر بنك الرياض لعملائه من الأفراد إمكانية الحصول علي سيولة مالية لتلبية الاحتياجات الشخصية المختلفة مثل مصروفات التعليم أو الزواج أو تجديد المسكن أو غيرها من الالتزامات الموسمية الضرورية في حياة المواطن السعودي.

مميزات قرض بنك الرياض الشخصي

يتميز تمويل بنك الرياض بتوافقه مع أحكام ومبادئ الشريعة وتطبيقها بشكل كامل. متطلبات غير معقدة وشروط سهلة للحصول على مبلغ التمويل. يصل مبلغ القرض إلى 300 ألف ريال سعودي مع هامش ربح تنافسي. يوفر البنك نظام أقساط مريح ومناسب للعميل، وتصل مدة سداد أقساط التمويل إلى خمس سنوات.

شروط تمويل بنك الرياض

يجب أن يمتلك العميل عدد من المتطلبات والشروط لضمان موافقة بنك الرياض علي طلب التمويل , وتشمل تلك الشروط:

أن يكون العميل مواطن سعودي لا يقل عمره عن 18 عام.

يتم التمويل الشخصي من بنك الرياض بدون تحويل الراتب في حالة ما إذا كان العميل موظفا بأحد البنوك السعودية أو الشركات التابعة لها.

إذا كان موظفا بإحدى الشركات الغير مصرفية فيتم التمويل بتحويل الراتب سواء كانت الجهة حكومية أو قطاع خاص.

أيضا يجب أن يكون قد مر علي خدمة العميل بجهة عمله 12 شهر على الأقل عند التقدم بطلب التمويل.

ويجب ألا يقل راتب العميل عن 10 ألاف ريال سعودي للحصول على التمويل الشخصي من البنك.

يجب ألا يزيد المبلغ الكلي للاستقطاعات الشهرية عن 33% من راتب العميل.

خطوات الحصول على قرض بنك الرياض