نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصدار إخلاء طرف واستعادة المبالغ الزائدة لدي بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوضح بنك التنمية الاجتماعية الخطوات اللازمة لتمكين المستفيد من إصدار إخلاء طرف وطباعته، ومنحه للجهات التي تطلبه، بالاضافة إلى توفير إمكانية التحقق من إخلاء الطرف إلكترونيا، كما أوضح البنك كيفية الاستعلام عن المبالغ الزائدة المستحقة للمستفيد لدى بنك التسليف وطريقة استعادتها بطريقة إلكترونية، كما كشف البنك عن تقديم قروض الأسر المنتجة بدون فوائد وبدون شروط، وذلك في إطار تشجيع المشاريع متناهية الصغر وأصحاب الحرف والمهن من المواطنين، ويتم تقديم ذلك القرض عن طريق الجهات المتعاونة ويقوم البنك بدور المنسق المكمل لعملية التمويل.

إصدار إخلاء طرف لدي بنك التنمية الاجتماعية

يتم تقديم خدمة إصدار إخلاء طرف للمواطنين من خلال أربعة طرق، حيث يمكن طلب إخلاء الطرف عبر البوابة الإلكترونية التابعة للبنك، أو عبر الاتصال على قنوات التواصل، أو عبر زيارة اقرب فرع، أو عبر تطبيق الجوال، ولطلب خدمة إصدار إخلاء طرف عبر البوابة الإلكترونية يقوم المستخدم باتباع الخطوات التالية:

يقوم المستخدم أولا بالتوجه إلى الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية، ثم اختيار الخدمات الإلكترونية من القائمة العلوية.

يقوم المستخدم باختيار خدمة إصدار إخلاء طرف للمواطنين، ثم يقوم بإدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد، بعد ذلك يتم التحقق من صحة بيانات المتقدم بالطلب، وذلك من خلال المطابقة بالمعلومات المدرجة في مركز المعلومات الوطني.

ويمكن طباعة إخلاء طرف للمواطن برقم شهادة يسجل في النظام، وذلك في حالة مطابقة بيانات المواطن مع عدم وجود قروض قائمة أو كفالات.

اذا رغب المستفيد في التحقق من إخلاء الطرف إلكترونيا والتأكد من سريان الشهادة وصحتها، يمكنه فقط إدخال رقم بطاقة هويته ورقم الشهادة.

خدمة استعادة المبالغ الزائدة من بنك التنمية الاجتماعية

يتم تقديم خدمة استعادة المبالغ الزائدة المستحقة للمستفيد لدى بنك التنمية الاجتماعية من خلال أربعة طرق أيضا، وهي البوابة الإلكترونية التابعة للبنك وقنوات التواصل وعبر زيارة اقرب فرع وعبر تطبيق الجوال، ولطلب الخدمة عبر البوابة الإلكترونية يقوم المستخدم باتباع الخطوات التالية: