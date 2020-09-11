نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن وموعد الصرف للدفعة الثالثة والثلاثون أغسطس 2020 بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ميعاد صرف مستحقات حساب المواطن ووقت نزول حساب المواطن السعودي لسنة 1441 من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، وموعد إيداع حساب الموطن السعودي وإذا كان موافق يوم الصرف هو يوم جمعة أو سبت فيمكن أن يتأخر الصرف للمستفيدين،

وقد تم إطلاق حساب المواطن 1441 كبرنامج لدعم الأسر أصحاب الدخل المنخفض لتخفيف الأعباء على المواطن السعودي نتيجة الإصلاحات الاقتصادية بالمملكة العربية السُّعُودية.

وننشر موعد صرف حساب المواطن للدفعة الثالثة والثلاثون من مبادرة معاك يا وطن للشهر الميلادي الجاري، ومع رابط الموقع الرسمي لحساب المواطن الإليكتروني، وإذا رغبت في تحديث البينات الخاصة بك على حساب المواطن بالمملكة يمكنك ذلك بإتباع الرابط الرسمي للموقع.

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ما هي مبادرة أو برنامَج حساب المواطن السُّعُودية بالمملكة

برنامَج حساب المواطن هو مبادرة وطنية تم إنشاءها من اجل رفع الكفاءة للمواطن بالمملكة العربية السُّعُودية التي تتمثل في دعم الحكومة للمستحقين بصورة مباشرة عن طريق منصة موحدة، وهو ضمن رؤية المملكة الحكيمة لسنة 2030 لتخفيف الأعباء الناتجة عن الإصلاحات الاقتصادية وبرنامج التحول الوطني لعام 2020

صرف ونزول حساب المواطن لعام 1441

من المقرر صرف المبالغ المستحقة من الدفعة الرابعة والعشرون الخاصة بشهر نوفمبر يوم الأحد بتاريخ 13 ربيع الأول 1441هـ، وهو الوقت نزول حساب المواطن وإعلان بَدْء الإيداع والصرف مع بداية الساعات الأولي ليوم الأحد عبر الموقع الرسمي الإليكتروني لبرنامج حساب المواطن عن طريق رابط الموقع (ca.gov.sa)

تعرف علي قيمة الدعم لحساب المواطن التقديرية

قيمة الدعم والاستحقاق لحساب المواطن التقديرية إذا أردت أن تتعرف علي تفاصيل مبلغ الدعم والاستحقاق يمكنك أن تتعرف إليها عبر إتباع الرابط الرسمي لبوابة حساب المواطن الإليتكترونية، أو بواسطة التواصل مع الدعم عبر الاتصال المباشر على رَقَم الهاتف التالي لحساب المواطن (19912).

الدفعة الثالثة والثلاثون لشهر أغسطس 2020

المقرر إيداع المبالغ المالية في الحسابات البنكية للمستفيدين والمستفيديات من الدعم لبرنامج الحكومة بالمملكة والمقرر من قبل المباردة بتاريخ العاشر من الشهر الميلادي الحالي، على أن يكون موعد الصرف في اليوم التالي بتاريخ الاثنين 10 أغسطس 2020م الموافق لتاريخ 20 ذي الحجة 1441هـ.