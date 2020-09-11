نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول رواتب الموظفين ورواتب التقاعد والضمان لهذا الشهر وجدول صرف الرواتب في السعودية لعام ٢٠٢٠ في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول الرواتب هذا الشهر في السعودية هو أكثر ما يهم قطاع كبير من المواطنين بالمملكة، حيث نجد أن من أكثر الأسئلة الشائعة متي تنزل الرواتب هذا الشهر، ويشغل بال الكثير من المواطنين والوافدين المقيمين بالمملكة وجدول صرف الرواتب التي تصدره وزارة المالية في بداية كل سنة مالية، حيث قامت المملكة العربية السعودية بتوحيد مواعيد صرف الرواتب على مستوي المملكة.

ونقدم لكم من خلال هذا المحتوي جدول مواعيد صرف الرواتب في السعودية ونظام الرواتب في المملكة في حال الأعياد و العطلات الأسبوعية، وتاريخ نزول راتب الضمان الاجتماعي، ورواتب المتقاعدين، فتابعونا من خلال موقعنا المتميز موقع ثقفني لمعرفة كافة أخبار المملكة العربية السعودية.

موعد نزول الرواتب في السعودية

قامت المملكة العربية السعودية بتوحيد موعد صرف رواتب الموظفين في القطاع الخاص والحكومي وتزامنها مع مواعيد سداد فاتورة الكهرباء ودفع فواتير المياه في السعودية، فمن خلال هذا نظام الرواتب الجديد في السعودية أصبح اليوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي هو موعد صرف الرواتب في السعودية، حيث يعتمد جدول صرف الرواتب في السعودية علي التقويم الميلادي.

نظام صرف الرواتب في السعودية

يعتمد نظام الرواتب الجديد علي التاريخ الميلادي بعد أن تم تغيير نظام الأبراج التي كان يعتمد على التقويم الهجري، ولكن يمكن تقديم أو تأجيل موعد صرف الرواتب عن يوم 27 في حال صادف يوم الصرف أيام العطلة الأسبوعية، فإذا وقع يوم الصرف يوم جمعة يتم تقديم تاريخ الصرف، أما إذا صادف يوم السبت يتم تأجيل يوم الصرف إلى يوم الأحد.

جدول مواعيد صرف الرواتب 1442

تقوم وزارة المالية السعودية بوضع جدول لمواعيد نزول الرواتب في السعودية، وفيما يلي عرض لهذه المواعيد:

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الأحد ١٠ محرم ١٤٤٢ هجرية ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٠ ميلادية الثلاثاء ١٠ صفر ١٤٤٢ هجرية ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٠ ميلادية الخميس ١١ ربيع الأول ١٤٤٢ هجرية ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٠ ميلادية

موعد صرف رواتب شهر أغسطس

بعد متابعة جدول صرف الرواتب لعام2020، يمكنكم معرفة موعد صرف الرواتب هذا الشهر، حيث سيتم نزول راتب أغسطس يوم الخميس الموافق 8 محرم 1442 الموافق 27 أغسطس 2020، لذا نجد أنه باقي خمسة أيام فقط على موعد صرف الرواتب لهذا الشهر.

كم باقي على رواتب هذا الشهر

صرف رواتب الموظفين لشهر سبتمبر سيكون يوم الأحد الموافق اليوم العاشر من شهر محرم ١٤٤٢ هحرية الموافق اليوم السابع والعشرين من شهر سبتمبر ٢٠٢٠ ميلادية، وهذا يعني أنه باقي ١٦ يوم على تاريخ نزول الرواتب لهذا الشهر.

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي

يمكنكم الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي برقم الطلب بعد الانتهاء من التسجيل في الضمان عبر الموقع الإلكتروني، ويتم صرف رواتب الضمان للأسر الأكثر احتياجا في المملكة العربية السعوية في ضوء حرص المملكة في توفير حياة كريمة للمواطنين من جميع الفئات وتحقيق العدالة الاجتماعية بينهم ، أما موعد إيداع راتب الضمان الاجتماعي يكون في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، وناشدت الوزارة المستفيدين بضؤوروة الدخول على رابط تحديث بيانات الضمان الاجتماعي لضمان وصول الدعم لمستحقيه بالمملكة.

الخميس ٣٠ محرم ١٤٤٢هجرية ١٧ سبتمبر ٢٠٢٠ ميلادية الأحد ١ صفر ١٤٤٢ هجرية ١٨ أكتوبر ٢٠٢٠ هجرية الأثنين ١ ربيع الأول ١٤٤٢ هجرية ١٦ نوفمبر ٢٠٢٠ ميلادية الأربعاء ربيع الآخر ١٤٤٢ هجرية ١٦ ديسمبر ٢٠٢٠ ميلادية الخميس ١ جمادي الأول ١٤٤٢ هجرية ١٤ يناير ٢٠٢١ ميلادية

تاريخ نزول رواتب المتقاعدين

نظام رواتب المتقاعدين في السعودية تم تحديده مسبقا من قبل المؤسسة العامة للتقاعد، حيث يتم مراعاة أيام العطلات الرسمية وأيام الأعياد، ويتم تقديم موعد الصرف إذا كان موعد الصرف يوم جمعة، أما إذا كان موعد الصرف يوم السبت يتم تأخيره إلى يوم الأحد، وفيما يلي جدول بمواعيد صرف رواتب المتقاعدين بالسعودية:

توفر المؤسسة العامة للتقاعد إمكانية الاستعلام عن معاشات المتقاعدين برقم الهوية عبر موقع المؤسسة الرسمي على شبكة الإنترنت، كما يمكنكم حساب راتب التقاعد للمدنيين والعسكريين بعد إنهاء مدة الخدمة، ونتابع معكم من خلال هذا المقال جدول مواعيد صرف رواتب السعودية أول بأول.