نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي: طريقة إضافة الطلاب في الفصول المدرسية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بالاعلان عن طريقة إضافة الطلاب في الفصول الدراسية من خلال منصة مدرستي الالكترونية، والتي كانت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية قد قامت بإطلاقها من أجل أن تكون الدراسة من خلالها في بداية العام الدراسي الجديد 1442.

منصة مدرستي

منصة مدرستي الالكترونية هي منصة تم إنشائها لتقوم بمحاكاة الواقع التعليمي واليوم الدراسي في المملكة العربية السعودية، حيث يبدأ الطالب يومه بالدخول إلى المنصة، ثم القيام بأداء النشيد الوطني والتمارين الرياضية، ومن ثم يبدأ باستعراض جدول الحصص الدراسية اليومي الخاص به، ومن ثم القيام بالدخول للفصل الدراس مع المعلم، وبدء الشرح والمناقشة مع المعلم وزملاء الفصل.

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ويتم الدخول إلى الفصول الدراسية من خلال منصة مدرستي الالكترونية من خلال تحميل برنامج مايكروسوفت تيمز والذي يستخدم في عمل مكالمات فيديو جماعية بين الأفراد، وهو مايتم استخدامه في المنصة الالكترونية التعليمية.

طريقة إضافة الطلاب في الفصول الدراسية

وذكرت وزارة التعليم أنه يمكن القيام بإضافة طالب في الفصل الدراسي عبر منصة مدرستي من خلال إتباع عدداً من الخطوات التي كشفت عنها الوزارة وهي:

القيام بالضغط غلى أيقونة إدارة الطلاب من القائمة، ومن ثم الضغط عل بيانات الطلاب، ثم اختيار إضافة طالب. سيتم ظهور أسماء الطلاب الذين يمكن أن يتم إضافتهم إلى هذا الفصل، كما يمكن القيام بالبحث عن الطلاب من خلال رقم هوية الطالب، أو البيانات الدراسية الخاصة بهم. الضغط على أيقونة إضافة الطلاب المحددين من أجل إضافة كافة الطلاب الذين تم تحديدهم لهذا الفصل.

حماية حساب منصة مدرستي ورقم الدعم الفني للمنصة

وكانت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية قد حذرت أولياء الأمور من عدم التعامل مع الأشخاص الذين يطلبون على مواقع التواصل الإجتماعي اسم المستخدم وكلمة المرور في منصة مدرستي من أجل تفعيل حساب منصة مدرستي، وفي حال تعرض حسابك على منصة مدرستي للاختراق أو الاشتباه في ذلك فكل ماعليكم هو القيام بالاتصال بالرقم الخاص بالدعم الفني التابع لمنصة مدرستي الالكترونية وهو: 920033988، وسيتم الرد عليك في أقرب فرصة.