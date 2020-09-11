نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلومات عن السعودية وتعرف علي شروط التجنيس في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة معلومات عن السعودية؛ المملكة العربية السعودية تقع في الجنوب الغربي لقارة أسيا، وتُشكل الجزء الأكبر من شبه الجزيرة العربية، يحُدها من الشمال العراق والأردن، ومن الشمال الشرقي تحُدها الكويت، ومن الشرق كلاً من قطر والأمارات العربية المتحدة، ومن الجنوب اليمن، وعُمان من الشرقي، كما يحُدها البحر الأحمر من الغرب.

تتمتع السعودية بوضع اقتصادي مستمر وذلك لان اقتصادها نفطي، حيث أنها تمتلك ثاني أكبر احتياطي للبترول وسادس احتياطي للغاز الطبيعي في العالم.

معلومات عن السعودية وعدد محافظاتها

عاصمة السعودية الرياض، ويبلع عدد المدن الرئيسية قرابة 14 مدينة أهمها:

مكة المكرمة: بها الحرم المكي قبلة المسلمين.

المدينة المنورة: بها المسجد النبوي وقبر الرسول صلي الله عليه وسلم.

الرياض: وهي عاصمة المملكة العربية السعودية.

جدة: ثاني أكبر مدينة في المملكة، وتُعتبر العاصمة السياحية والاقتصادية في المملكة.

الدمام: وهي ميناءا لبلاد الشرقي المُطل علي الخليج العربي، وبها تم اكتشاف أول بئر نفط.

الإحساء: تشتهر بوجود الكثير من شجر النخيل به، تقع في الجنوب الغربي وتُعتبر ثاني أكبر مدينة علي الساحل من حيث المساحة وتسمي لؤلؤة الجنوب.

نشأته المملكة العربية السعودية وتأسيسها

يرجع تأسيس المملكة العربية السعودية الي القرن الثامن عشر من خلال اتحاد القوي العسكرية بين عائلة سعود والمذهب الإسلامي المتشدد الذي بشر به محمد بن عبد الوهاب.

وفي عام 1920م قام بن سعود بتعزيز مملكته علي المملكة العربية السعودية، وفي عام 1932م قام بتأسيس المملكة عن طريق ضم الحجاز ونجد إليها.

مساحة السعودية

تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية علي صعيد الوطن العربي من حيث المساحة، إذ تبلغ مساحتها حوالي 2,160,000 كيلو متر مربع وتأتي الجزائر في المرتبة الأولي.

الجيش السعودي

تأسس الجيش السعودي في عام 1744م علي يد عبد العزيز السعود، ويبلغ عدد الجيش السعودي 440 ألف جندي حيث أنه يحتل المرتبة ال 12 بين جيوش العالم من حيث العدد، ويبدأ سن الخدمة العسكرية من 17 عاماً.

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تبلغ ميزانية نفقة الجيش السعودي حوالي 88 مليار دولاراً أمريكي حسب إحصائيات 2015.

اللغة الرسمية والعملة في السعودية وعدد سكانها

اللغة الرسمية في السعودية هي العربية وتليها الانجليزية، وعملتها الريال السعودي ويساوي 0,27 دولاراً أمريكي.

عدد سكانها 33.7 نسمة.

معالم السعودية

يوجد بالمملكة معالم كثيرة أهمها الحرم المكي والحرم النبوي وقبر الرسول صلي الله عليه وسلم وغار حراء وغيرهم.

مناخ السعودية

يختلف مناخ المملكة من منطقة لأخري باختلاف تضاريسها، ولكن عموماً مناخها قاري حار صيفاً، بارد شتاءً.

الاقتصاد السعودي

مع سيطرة حكومية قوية لدي السعودية اقتصاد قائم علي النفط والأنشطة الرياضية الاقتصادية، وتمتلك المملكة العربية السعودية 25% من الاحتياطات المؤكدة من النفط في العالم، وتصنف باعتبارها أكبر دولة مصدرة للنفط وتلعب دوراً قيادياً لمنظمة أوبك.

يُعتبر الشعب السعودي من أكثر شعوب العالم رحمة وتعاطف

كيفية الحصول علي الجنسية السعودية

أن لا تكون مضيت علي أقامتك مده لا تقل عن 10 سنوات متتالية بموجب رخصة إقامة نظامية.