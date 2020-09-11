صورة قديمة للملك سعود بملابس الإحرام يتفقد توسعة الحرم المكي مع محمد بن لادن

بلادي – الرياض : نشر حساب مختص بتوثيق أهم وأبرز المحطات في حياة الملك سعود، صورة للملك الراحل مع الشيخ محمد بن لادن، خلال تفقدهما أعمال التوسعة في المسجد الحرام.

وأظهرت الصورة الملك سعود مرتدياً ملابس الإحرام ويمسك بيد الشيخ محمد بن لادن، وهما يتجولان في الحرم المكي لتفقد أعمال التوسعة الأولى.