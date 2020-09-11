أبرز أسباب ارتفاع نسبة السمنة في المملكة

بلادي – متابعات : كشفت الهيئة العامة للغذاء الدواء مؤخراً عن أرقام لا يستهان بها بشأن معدلات السمنة في المملكة، حيث بلغت نسبتها 59%، منها 15% لأطفال يعانون فعلياً السمنة.

وأرجعت الهيئة سبب ارتفاع معدلات السمنة في المملكة، إلى أن 60% من المواطنين لا يمارسون الرياضة، كما أن النمط الغذائي لعب دوراً آخر في ذلك مطالباً بتحسين الثقافة الغذائية وممارسة الرياضة.

من جهتها، أوضحت وزارة الصحة أحد أسباب عدم خسارة الوزن بالرغم من ممارسة الفرد للرياضة، وهو عدم الموازنة بين الرياضة والغذاء، مشددة على ضرورة التركيز على مجموع السعرات الحرارية والمغذيات الأساسية للجسم من كربوهيدرات وبروتين ودهون، وأن يكون النظام الغذائي للفرد قائما على التوازن بينهم، بجانب ممارسة الرياضة.

وفي نفس السياق، حددت الجهات المعنية بصحة الإنسان الأسباب التي تؤدي لفشل علاجات السمنة وخسارة الوزن، ومن بين تلك الأسباب اتباع حمية قاسية وتقليل كميات الطعام بشكل كبير الأمر الذي يؤدي إلى فشل عملية حرق الدهون، كما أن الإنسان حينها يمل كثرة الحرمان من الطعام، ولا يكمل هذا النوع من الحمية، ويفشل في خسارة الوزن.