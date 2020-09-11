بلادي – متابعات : كشفت الهيئة العامة للغذاء الدواء مؤخراً عن أرقام لا يستهان بها بشأن معدلات السمنة في المملكة، حيث بلغت نسبتها 59%، منها 15% لأطفال يعانون فعلياً السمنة.
وأرجعت الهيئة سبب ارتفاع معدلات السمنة في المملكة، إلى أن 60% من المواطنين لا يمارسون الرياضة، كما أن النمط الغذائي لعب دوراً آخر في ذلك مطالباً بتحسين الثقافة الغذائية وممارسة الرياضة.
من جهتها، أوضحت وزارة الصحة أحد أسباب عدم خسارة الوزن بالرغم من ممارسة الفرد للرياضة، وهو عدم الموازنة بين الرياضة والغذاء، مشددة على ضرورة التركيز على مجموع السعرات الحرارية والمغذيات الأساسية للجسم من كربوهيدرات وبروتين ودهون، وأن يكون النظام الغذائي للفرد قائما على التوازن بينهم، بجانب ممارسة الرياضة.
وفي نفس السياق، حددت الجهات المعنية بصحة الإنسان الأسباب التي تؤدي لفشل علاجات السمنة وخسارة الوزن، ومن بين تلك الأسباب اتباع حمية قاسية وتقليل كميات الطعام بشكل كبير الأمر الذي يؤدي إلى فشل عملية حرق الدهون، كما أن الإنسان حينها يمل كثرة الحرمان من الطعام، ولا يكمل هذا النوع من الحمية، ويفشل في خسارة الوزن.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أبرز أسباب ارتفاع نسبة السمنة في المملكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.