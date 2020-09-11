أمير الرياض يدشن منصة “توافق حركية” لتمكين ذوي الإعاقة من اختيار شريك الحياة

بلادي – الرياض : دشن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، منصة “توافق حركية” والتي تهدف إلى تمكين ذوي الإعاقة الحركية من الجنسين من اختيار شريك الحياة.
وتم التدشين بمكتب أمير الرياض في قصر الحكم أمس (الخميس) بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الإعاقة الحركية للكبار “حركية”.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس ناصر المطوع، أن المنصة تهدف إلى تمكين ذوي الإعاقة الحركية من اختيار شريك الحياة للزواج من خلال عملية ربط عالية الخصوصية والسرية التامة عبر قاعدة بيانات منتقاة بعناية تتم مراجعتها وعرضها للمسجلين بمنصة توافق الإلكترونية للزواج.
وأبان أن منصة “توافق حركية” تأتي استكمالاً لبرنامج الزواج الجماعي الذي تقيمه الجمعية لراغبي الزواج من ذوي الإعاقة الحركية كل عام، ويعد أول برنامج تحت إشراف جهة رسمية ذات صفة اعتبارية، مما يضفي على المشروع مصداقية وأمانا أكبر.
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