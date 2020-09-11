نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة سلفة | تمويل شخصى سريع بدون تحويل الراتب خلال 15دقيقة في المقال التالي
عمر شويل - جدة منصة سلفة هى منصة مصرحة من مؤسسة النقد العربي السعودي بالمملكة و تقدم منصة سلفة بالمملكة العديد من الخدمات المهمة و التى تفيد المواطنين السعوديين ولكى تلبيى رغبات العملاء السعوديين بالمملكة ومن بين هذه الخدمات تمنح منصة سلفة خدمة التمويل الشخصي السريع وذلك بإستخدام التقنية المالية فى المملكة العربية السعودية حيث تمكنك من الحصول على تمويل شخصى سريع فى خلال 15دقيقة فقط دون الحاجة الى الذهاب او الخروج من المنزل
خطوات الحصول على تمويل شخصى سريع لدى منصة سلفة
- يتم الدخول على الموقع الرسمى لمنصة سلفة بالمملكة العربية السعودية
- ثم عليك تحديد قيمة مبلغ التمويل الشخصى المطلوب الحصول عليه
- ثم يتم تحديد فترة السداد التى ترغب فيها
- ثم عليك تسجيل البيانات المطلوبة ورفع الوثائق الداعمة بالموقع الرسمى لمنصة سلفة
- ثم يتم تسليم قيمة التمويل وإيداع مبلغ التمويل إلى حسابك فور اكتمال كل البيانات المطلوب تسجيلها
أهم مميزات التمويل الشخصي السريع بدون تحويل الراتب لدى منصة سلفة فى المملكة العربية السعودية
- يتميز هذا التمويل بانه يتم جدولة قيمة الدفعات شهريا فى نفس وقت نزول الراتب وترتيب الالتزامات
- يتميز هذا التمويل انه يكون هناك درجة حماية عالية و سرية للبيانات على الإنترنت
- يكون هناك تحكم سهل لتوضيح البيانات اليومية للتمويل الشخصى
- يتم إيداع قيمة التمويل الشخصى فور اكتمال الطلب
شروط الحصول علي تمويل شخصي سريع لدي منصة سلفة
- يشترط أن يكون المتقدم للحصول على التمويل سعودي الجنسية
- يشترط أن لا يقل عمر المتقدم للحصول على التمويل عن 18عاماً
- يشترط أن لا تقل فترة العمل عن 6أشهر عند التقدم للحصول على التمويل
- يشترط أن يكون الحد الأدني للراتب 3000ريال سعودي للمتقدم للحصول على التمويل
خدمة عملاء منصة سلفة
وقد وفرت منصة سلفة فى المملكة العربية السعودية خدمة وهي خدمة الاتصال فى حالة وجود أى إستفسارات أو شكاوى والتواصل مع خدمة العملاء من خلال الرقم الموحد لمنصة سلفى وهو 920000327
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر منصة سلفة | تمويل شخصى سريع بدون تحويل الراتب خلال 15دقيقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.