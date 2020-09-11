نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة سلفة | تمويل شخصى سريع بدون تحويل الراتب خلال 15دقيقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة سلفة هى منصة مصرحة من مؤسسة النقد العربي السعودي بالمملكة و تقدم منصة سلفة بالمملكة العديد من الخدمات المهمة و التى تفيد المواطنين السعوديين ولكى تلبيى رغبات العملاء السعوديين بالمملكة ومن بين هذه الخدمات تمنح منصة سلفة خدمة التمويل الشخصي السريع وذلك بإستخدام التقنية المالية فى المملكة العربية السعودية حيث تمكنك من الحصول على تمويل شخصى سريع فى خلال 15دقيقة فقط دون الحاجة الى الذهاب او الخروج من المنزل

خطوات الحصول على تمويل شخصى سريع لدى منصة سلفة

يتم الدخول على الموقع الرسمى لمنصة سلفة بالمملكة العربية السعودية

ثم عليك تحديد قيمة مبلغ التمويل الشخصى المطلوب الحصول عليه

ثم يتم تحديد فترة السداد التى ترغب فيها

ثم عليك تسجيل البيانات المطلوبة ورفع الوثائق الداعمة بالموقع الرسمى لمنصة سلفة

ثم يتم تسليم قيمة التمويل وإيداع مبلغ التمويل إلى حسابك فور اكتمال كل البيانات المطلوب تسجيلها

أهم مميزات التمويل الشخصي السريع بدون تحويل الراتب لدى منصة سلفة فى المملكة العربية السعودية

يتميز هذا التمويل بانه يتم جدولة قيمة الدفعات شهريا فى نفس وقت نزول الراتب وترتيب الالتزامات يتميز هذا التمويل انه يكون هناك درجة حماية عالية و سرية للبيانات على الإنترنت يكون هناك تحكم سهل لتوضيح البيانات اليومية للتمويل الشخصى يتم إيداع قيمة التمويل الشخصى فور اكتمال الطلب

شروط الحصول علي تمويل شخصي سريع لدي منصة سلفة

يشترط أن يكون المتقدم للحصول على التمويل سعودي الجنسية

يشترط أن لا يقل عمر المتقدم للحصول على التمويل عن 18عاماً

يشترط أن لا تقل فترة العمل عن 6أشهر عند التقدم للحصول على التمويل

يشترط أن يكون الحد الأدني للراتب 3000ريال سعودي للمتقدم للحصول على التمويل

خدمة عملاء منصة سلفة

وقد وفرت منصة سلفة فى المملكة العربية السعودية خدمة وهي خدمة الاتصال فى حالة وجود أى إستفسارات أو شكاوى والتواصل مع خدمة العملاء من خلال الرقم الموحد لمنصة سلفى وهو 920000327