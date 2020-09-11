نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة عين بوابة التعليم الوطنية وطريقة البحث عنها لمتابعة الدروس في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة عين هو أمر مهم معرفته من قبل جميع الطلبة والطالبات وأولياء الأمور في الفترة الحالية بعد أن قامت وزارة التعليم السعودي من تدشين قناه عين بوابة التعليم الوطنية ليتم من خلالها عرض جميع دروس والبرامج التعليمية السعودية الخاصة بالطلبة والطالبات لتكملة المسيرة التعليمية للعام الدراسي الجديد 1442 هجرية عن بعد نظراً للظروف التي تمر بها البلاد بسبب تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا بعد قرار سمو الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود باستمرار العملية التعليمية عن بعد في الفترة الحالية ولمدة 7 أسابيع مع متابعة مستمرة مع وزارة الصحة بشأن الحالات وذلك حرصاً علي سلامة وصحة جميع أبنائنا في المملكة العربية السعودية , وقد قامت وزارة التعليم السعودي بالتأكيد علي جميع أولياء الأمور بالحرص علي تجديد القناة لمشاهدة القنوات التعليمية بشكل أفضل وبجودة عالية.

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تردد قناة عين بوابة التعليم الوطنية

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قد قامت وزارة التعليم السعودي بمناشدة جميع الأهالي وأولياء الأمور من ضرورة تحديث قناة عين التعليمية لمشاهدة جميع البرامج التعليمية والدروس الخاصة بالطلبة في مختلف المراحل الدراسية , التعليم المتوسط , الثانوية العامة ,حيث يكون البث من خلال القمر الصناعي النايل سات والقمر الصناعي عرب سات وذلك تنفيذاً لقرارات سمو الملكة ولتحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ميلادية ولاتخاذ كافة سبل الراحة لجميع الطلبة والطالبات حرصاً منا علي سلامة وأمن أبنائنا الطلاب.

تردد قناه عين واسمها باللغة الإنجليزية

عن البحث علي قناة عين علي جهازك الأرضي يتم البحث عن القناة وتكتب ( ientv ) أو يمكن كتابتها بالحروف الكابتل (IEN TV) بالطريقة التالية:

عليك بالدخول إلى قائمة الإعدادات والعمل علي اختيار” إعدادات”.

عليك باختيار” التركيب”.

عليك كتابة كلمة المرور الخاصة بك.

بعد كتابة كلمة المرور والتأكد من صحتها قم باختيار”تحديث البرامج”.

سيظهر أمامك اختيار التحديث اليدوي.

قم باختيار القمر الصناعي عرب سات وكتابة التردد.

تردد قناة عين علي عرب سات

قناة عين بوابة التعليم الوطنية التي يتم بث الدروس التعليمية عليها من خلال القمر الصناعي عرب سات والبحث عنها كالتالي: