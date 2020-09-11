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عمر شويل - جدة كيفية الحصول علي تمويل شخصي براتب 2500 ريال فقط يصل الي 500 ألف ريال من بنك سامبا، حيث يعتبر بنك سامبا من أهم البنوك والمصارف في المملكة العربية السعودية التي يقدم العديد من الخدمات الي المواطنين السعوديين والمقيمين والوافدين في المملكة والعاملين فيها، أي لا يقتصر خدمة عملاء البنك علي خدمة المواطنين السعوديين فقط كمعظم البنوك الأخري بالمملكة.

يقدم بنك سامبا العديد من الخدمات والتمويلات الشخصية المختلفة والعروض البنكية وخدمات علي شكل قروض التي تفيد المواطنين والمقيمين أيضاً، حيث يقدم تمويلات شخصية تتوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية والتي تقدم مجموعة متكاملة ومتنوعة من البرامج وبأقساط ميسرة وسهلة وبفترة سداد مريحة ومرنة وتسهيلات كبيرة في الدفع، كما لا يحتاج التمويلات الشخصية المقدمة من بنك سامبا السعودي الي وجود كفيل.

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كيفية الحصول علي تمويل شخصي يصل الي 500 ألف ريال من بنك سامبا

يقدم بنك سامبا السعودي العديد من التمويلات الشخصية لكافة الأشخاص السعوديين والوافدين داخل أراضي المملكة العربية السعودية وبراتب 2500 ريال سعودي فقط، ويصل ذلك التمويل الشخصي 5000 ريال سعودي ويصل الي 500 ألف ريال.

مزايا التمويل الشخصي المقدم من بنك سامبا

يقدم بنك سامبا السعودي خدمات كبيرة ومتنوعة، كما يسهل علي العميل في الدفع، ويقدم بنك سامبا أكثر من برنامج تمويل مختصر، كما يقدم تمويل شخصي للمتقاعدين، وتمويلات شخصية تسدد في 3 شهور بدون فوائد، وأهم ما يتميز به بنك سامبا الأتي:

يصل المبلغ التمويلي الذي يقدمه بنك سامبا الي 500 ألف ريال سعودي وبفترة سداد تصل الي 3 شهور وفترة دفع تمتد الي 60 شهر.

يقدم بنك سامبا تمويلات شخصية تتفق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف.

يمكن للعميل شراء المديونة.

يمكن للعميل الحصول علي تمويل شخصي جديد إذا تم دفع 20% من قيمة مبلغ القرض الأول.

الاستجابة السريعة والموافقة بعد طلب القرض.

منح بنك سامبا بطاقة ائتمانية في فترة القرض.

شروط الحصول علي التمويل من بنك سامبا

تتم الاستجابة السريعة من بنك سامبا بعد تتوافق الأحكام والشروط التي قام بتحديدها البنك، وهي: