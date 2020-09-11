عبر شراكة بين “التعليم” والقطاع الخاص.. إنشاء 60 مدرسة في مكة وجدة بـ 86 مليون ريال

بلادي – متابعات : كشفت شركة تطوير للمباني التي تتولى تنفيذ مشروعات وزارة التعليم، عن صاحب العرض الأفضل لإقامة المشروع المشترك مع القطاع الخاص؛ لتوفير المباني التعليمية.

وأوضحت الشركة أن المجموعة الأولى من المشروع فاز بها تحالف شركة أجياد المعرفة للتعليم والتدريب وشركة البواني المحدودة، حيث سيتم خلالها تصميم وبناء وإدارة مرافق 60 مدرسة، والتي تستوعب أكثر من 50 ألف طالب وطالبة تضم المراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية للبنين والبنات في مكة وجدة.

ونوهت إلى أن التحالف قدّم أفضل عرض مالي وقدره 86 مليون ريال لإجمالي عدد المدارس، مبينةً أن مدة بناء المشروع ستكون 3 سنوات تليها 20 سنة للصيانة من قبل القطاع الخاص.

ولفتت إلى أنه يتوقع أن يتم توقيع عقد المشروع خلال الأسابيع المقبلة والبدء بالأعمال في نهاية هذا العام، على أن يكون الانتهاء من بناء المرحلة الأولى في جدة خلال سنتين من توقيع العقد، والمرحلة الثانية في مكة المكرمة خلال 3 سنوات من توقيع العقد.

وأشارت إلى أنها تسعى للإعلان عن نتائج تأهيل المُستثمرين لمشروع المجموعة الثانية؛ لتمويل وتصميم وبناء وإدارة مرافق 60 مدرسة في المدينة المنورة والذي سيتم طرحه خلال الأسابيع المقبلة.