نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي يبدأ من 4000 الآف ريال حتي 30 ألف للسعودي والوافد من شركة تسهيل لتمويل الأفراد في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشركة المتحدة السعودية تقدم حلول تمويلية سريعة وبشروط بسيطة تسهيلاً على العملاء للتقديم على طلب التمويل، وتُعرف الشركة المتحدة السعودية باسم تسهيل للتمويل، حيث تقدم تسهيل للتمويل المساعدة والحلول التمويلية للعملاء السعوديين والمقيمين الغير سعوديين بالمملكة العربية السعودية، وتقدم تمويلات تصل إلى 30 ألف ريال سعودي، حيث يتمكن العميل من تلبية احتياجاته ومتطلباته البسيطة مثل تجديد المنزل أو سداد ديون أو سداد مصروفات السنة الدراسية للأبناء أو لمصروفات السفر في العطلة وغيرها، ويهم كل من يبحث عن التمويلات أن يكون وفق شروط وأحكام إسلامية متطابق للشريعة الإسلامية، وسنوضح لكم أحبائي كل ما يتعلق بالتمويل من تسهيل للتمويل للسعوديين وغير السعوديين.

مزايا التمويل من شركة تسهيل للتمويل الشخصي



مبالغ التمويل من تسهيل للتمويل تكون خاضعة لقوانين وأحكام إسلامية.

تقدم الخدمة المالية للعملاء السعوديين أو للمقيمين الغير سعوديين بالمملكة العربية السعودية.

مبالغ التمويل تصل إلى مبلغ ٣٠ ألف ريال سعودي.

اهم ما يميز التمويل من تسهيل للتمويل انه لا يتطلب وجود كفيل.

التمويل لا يتطلب تحويل راتب العميل من جهة العمل.

تُسهل الشركة على العملاء تسديد المديونية بأقساط مرنة ومريحة للعملاء.

تبدأ مبالغ التمويل من ٤،٠٠٠ ريال سعودي وحتى ٣٠ ألف ريال سعودي.

يتم الموافقة الفورية بعد استكمال المطلوب لطلب التقديم على التمويل.

شروط التقديم على طلب التمويل من تسهيل للتمويل

لابد أن لا يقل عمر العميل عن ٢٥ عام فقط.

لابد أن لا يقل الدخل الشهري للعميل عن ٥،٠٠٠ ريال سعودي.

لابد أن لا تقل مدة العمل عن ٣ أشهر بالنسبة للعملاء السعوديين.

لابد أن لا تقل مدة العمل عن سنة بالنسبة للعملاء الغير سعوديين المقيمين بالمملكة العربية السعودية.

لابد أن تكون جهة عمل العميل معتمدة من قبل تسهيل للتمويل.

التزام جميع العملاء بسداد قيمة الأقساط الشهرية التي يتم تحديدها مع شركة تسهيل.

المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم على تمويل من شركة تسهيل للتمويل

لابد من توافر صورة من الهوية الشخصية للعميل السعودي، وصورة من جواز السفر للمقيم بالمملكة وتكون سارية المفعول.

لابد من توافر مفردات بالدخل الشهري للعميل.

لابد من توافر حساب بنكي للعميل وتوافر بيان كشف حساب لآخر ٣ اشهر.

طريقة التسجيل في طلب التمويل من شركة تسهيل للتمويل

توفر منصة تسهيل للتمويل المالي إمكانية تقديم طلب إلكتروني للحصول علي قرض سريع من شركة تسهيل من خلال بعض الخطوات البسيطة لجميع العملاء الراغبين في الحصول علي تمويل، ويتم تقديم طلب كالتالي: