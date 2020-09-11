“الأرصاد” تنبه من سحب رعدية ممطرة وتدنٍ في مدى الرؤية على عدد من مناطق المملكة

بلادي – الرياض : وأوضحت الهيئة أنه يتوقع تكون سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، وهي أضم والطائف، وميسان، والعرضيات، والكامل وبحرة، وعرفات والعاصمة المقدسة والجموم، ويستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

في السياق ذاته، حذرت الأرصاد من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، وسيول وتساقط البرد، مشيرة إلى أن التنبيه يشمل مدينة الباحة، ومحافظة الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة، ويستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

كما نبهت الأرصاد من نشاط للرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية وتكوّن سحب رعدية على تبوك ومحافظة تيماء، مبينة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ٦ مساءً.

من جانبها، دعت مديرية الدفاع المدني جميع المواطنين والمقيمين في تلك المناطق إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.