فوائد تحصل عليها عند تناول الجزر يومياً

بلادي – متابعات : كشف خبير تغذية روسي، عن الفوائد التي يمنحها الجزر لجسم الإنسان عند تناوله يومياً وبانتظام.

وقال خبير التغذية ميخائيل غينسبورغ، إن هذا الجزر من الخضراوات الغنية بالبوتاسيوم، مبيناً أنه يحتوي أيضا على فيتامين (А)، ومضادات الأكسدة وبيتا كاروتين.

وأكد، وفقا لـ”روسيا اليوم”، أن الجزر يساعد في خفض خطر الإصابة بعدة أمراض ومنها سرطان الثدي وسرطان البروستات وسرطان القولون، وأمراض الأوعية الدموية ومنها احتشاء عضلة القلب، والجلطة الدماغية وتصلب الشرايين.

وأضاف أن الجزر يعمل على تقوية الجهاز المناعي للفرد، كما يساهم في تحفيز إفراز العصائر والصفراء ومدر للبول، لذلك فهو مفيد لمن يعانون التهاب الحويضة والكلية وغيرها من أمراض الكلى.