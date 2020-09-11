نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل تقاعدي سريع من سامبا يصل الي 500 ألف ريال براتب 2000 ريال فقط بدون ضمانات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل تقاعدي سريع من سامبا يصل الي 500 ألف ريال براتب 2000 ريال فقط بدون ضمانات؛ حيث يعتبر بنك سامبا من البنوك الرائدة داخل المملكة العربية السعودية وأشهر البنوك وأفخمها، ومن البنوك الموثوق فيها من عملاء البنوك في السعودية، ويسعى بنك سامبا من وقتاً لأخر في تقديم عروض جديدة ومتميزة وتقديم أفضا الخدمات والعروض البنكية للعملاء، كما يقدم تمويلات شخصية تقاعدية لكل المتقاعدين في المملكة بمبالغ متخلفة وتناسب الراتب الشهري للمتقاعد ويصل المبلغ التمويلي الي 500 ألف ريال سعودي.

يبحث الكثير من المواطنين داخل المملكة علي أي تمويل شخصي بعد التقاعد من العمل بحيث يتميز ذلك التمويل بعروض متميزة وبفترة سداد مرنة وبشروط ميسرة، فقد نقدم لكم من خلال موقعنا الإخباري ” موقع ثقفني ” عن شروط ورابط التقديم للحصول علي القرض.

مزايا التمويل التقاعدي الشخصي من بنك سامبا

أهم ما يتميز به العروض القرضية التي تقدمها بنك سامبا السعودي أنه خاضع لقوانين وأحكام الشريعة الإسلامية.

يصل المبلغ التمويلي للمتقاعدين الي 500,000 ريال سعودي كحد أقصي.

يقدم بنك سامبا التمويل الشخصي بفترات سداد مريحة ومرنة للعميل، حيث تصل فترة السداد الي 5 سنوات وبأقساط يتم تحديدها من العميل مع البنك.

تتم الموافقة الفورية علي طلب التمويل المالي للمتقاعدين بالمملكة العربية السعودية.

يمكن الحصول علي تمويل إضافي بعد تسديد 20% من قيمة التمويل.

يتم إعفاء أسرة المقترض من تسديد باقي الأقساط في حالة حدوث عجز دائم أو الوفاة لقدر الله.

تحويل سريع لمبالغ التمويل دون تأخير أو تأجيل الوقت.

شروط الحصول علي طلب التمويل التقاعدي من بنك سامبا

ألا يقل عمر المتقدم عن 40 عاماً.

ألا يقل الراتب الشهري للعميل عن 2000 ريال سعودي كحد أدني.

أن يكون العميل المتقاعد مشترك في المؤسسة العامة للتقاعد أو مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

المستندات المطلوبة للحصول علي التمويل التقاعدي من بنك سامبا

لابد من توافر بطاقة الهوية الشخصية للعميل وأن تكون سارية المفعول. لابد أن يتوافر خطاب رسمي من جهة التقاعد الخاصة بالمتقاعد تحث علي تحويل الراتب الشهري الخاص بالعميل المتقاعد.

رابط التقديم لطلب التمويل التقاعدي

قم بزيارة أقرب فرع لك أو الاتصال علي الرقم الموحد المجاني وهو 8001241010، أو يمكنك التقديم للحصول علي التمويل الشخصي عبر رابط بنك سامبا